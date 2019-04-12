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В Улан-Удэ стартовал челлендж в честь эвенкийского поэта

В Улан-Удэ стартовал челлендж в честь эвенкийского поэта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В первый день участие приняли семь человек

С 11 апреля чтения стихов поэта и писателя Владимира Лоргоктоева на эвенкийском языке проводит центр «Арун». Своеобразный «челлендж» приурочен к 85-летию со дня рождения поэта.
Участие может принять любой желающий. На инициативу уже откликнулись эвенки города Улан-Удэ и Северо-Байкальского района. В первый день в чтениях участвовало семь человек – в основном, вызвавшиеся энтузиасты.

Лучшие выступления чтецов войдут в видеоподборку, которую можно найти в Интернете. Цель акции – почтить память выдающегося эвенкийского поэта, его творчеству, а также ещё раз привлечь внимание к эвенкийскому языку и дать дополнительный мотив к его изучению, сообщает сайт Министерства культуры Республики Бурятия.

Справка:
Владимир Дмитриевич Лоргоктоев родился 30 декабря 1934 года в местности Ауник Баунтовского эвенкийского района БурАССР в семье охотника из рода нодягир. Имя получил в честь хирурга, спасшего жизнь ему и его матери. Учился в Багдаринской школе-интернате, потом в республиканской школе-интернате в Улан-Удэ. В те годы как одарённый ребёнок был направлен в пионерлагерь «Артек», где выиграл поэтический конкурс. С этого началась его литературная деятельность. В 1956 году, будучи девятиклассником, опубликовал очерк «Слово эвенка» в журнале «Свет над Байкалом».
В 1957 году поступил в Ленинградский электротехнический институт, позже, под влиянием тунгусоведа Михаила Воскобойникова перевёлся в педагогический институт им. А.И. Герцена. В 1961 году, по итогам II Всероссийской конференции литераторов народов Севера его произведения вошли в сборники «От Москвы до тайги одна ночёвка» и «Север поёт».
Несмотря на неоконченное образование, работал преподавателем эвенкийского языка в Дыренской средней школе Курумканского района Бурятии. Позже работал председателем колхоза в селе Холодное в Северо-Байкальском районе республики. Последние годы жизни работал чабаном в совхозе «Улюнханский» Курумканского района. Всё это время активно занимался литературной деятельность.
В 1977 году публиковался в «Литературной газете». В 1979 году Бурятское книжное издательство выпустило его сборник «Оленьи тропы». Кроме того, работал внештатным корреспондентом в газетах «Огни Курумкана» и «Правда Бурятии». Поднимал проблему вымирания эвенкийской культуры и языка, уделял внимание и острым социальным вопросам. Последние годы жизни потерял зрение, но продолжал сочинять стихи, диктуя их родным. Умер в 1992 году.
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