Победители конкурса имени Брамса выступили в Улан-Удэ

Концерт прошёл в рамках фестиваля камерной музыки «PIZZICATO»
Концертную программу «Вокруг Брамса!» представили в Бурятской филармонии виртуозные петербуржские музыканты, победители Международного конкурса им. И. Брамса – виолончелист Алексей Жилин и пианист Андрей Бараненко. Концерт прошёл 11 апреля в рамках фестиваля камерной музыки «PIZZICATO», сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Центральное место в программе заняла Соната для виолончели и фортепиано Фа мажор Иоганнеса Брамса. Именно её исполнение принесло дуэту победу на международном конкурсе в Австрии осенью 2018 года. А Алексей Жилин стал первым музыкантом за историю конкурса, получившим две первые премии в номинациях «Виолончель соло» и «Камерная музыка».
Концерт в Бурятской филармонии прошёл в двух отделениях. Помимо знаменательной для них сонаты Брамса, музыканты исполнили известные произведения Бетховена, Шуберта, Чайковского, Ростроповича, Пьяццоллы. Публика долго не отпускала артистов и на «бис» была исполнена «Аве Мария» Шуберта.
Игру Алексея Жилина улан-удэнцы слышали не раз – музыкант давал концерты в филармонии в составе знаменитого Квартета им. Д. Ойстраха. Собравшиеся в зале поклонники его творчества смогли вновь услышать чувственное и завораживающее звучание виолончели, но уже в сопровождении фортепиано.
Прошедший концерт в Улан-Удэ вошёл в апрельский тур Алексея Жилина по городам Сибири. Тур завершится в Перми 14 апреля.
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