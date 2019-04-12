Победители конкурса имени Брамса выступили в Улан-Удэ

Общество, Фото: Бурятская филармония

Концерт прошёл в рамках фестиваля камерной музыки «PIZZICATO»



Концертную программу «Вокруг Брамса!» представили в Бурятской филармонии виртуозные петербуржские музыканты, победители Международного конкурса им. И. Брамса – виолончелист Алексей Жилин и пианист Андрей Бараненко. Концерт прошёл 11 апреля в рамках фестиваля камерной музыки «PIZZICATO», сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Центральное место в программе заняла Соната для виолончели и фортепиано Фа мажор Иоганнеса Брамса. Именно её исполнение принесло дуэту победу на международном конкурсе в Австрии осенью 2018 года. А Алексей Жилин стал первым музыкантом за историю конкурса, получившим две первые премии в номинациях «Виолончель соло» и «Камерная музыка».



Концерт в Бурятской филармонии прошёл в двух отделениях. Помимо знаменательной для них сонаты Брамса, музыканты исполнили известные произведения Бетховена, Шуберта, Чайковского, Ростроповича, Пьяццоллы. Публика долго не отпускала артистов и на «бис» была исполнена «Аве Мария» Шуберта.



Игру Алексея Жилина улан-удэнцы слышали не раз – музыкант давал концерты в филармонии в составе знаменитого Квартета им. Д. Ойстраха. Собравшиеся в зале поклонники его творчества смогли вновь услышать чувственное и завораживающее звучание виолончели, но уже в сопровождении фортепиано.



Прошедший концерт в Улан-Удэ вошёл в апрельский тур Алексея Жилина по городам Сибири. Тур завершится в Перми 14 апреля.

