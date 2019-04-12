К спорту планируют привлечь больше половины улан-удэнцев

Сейчас, по официальным данным, спортом занимаются порядка 35% горожан



В Улан-Удэ уже несколько лет работает программа по формированию здорового образа жизни горожан. Её основная цель – улучшение демографической ситуации в нашем городе. 11 апреля в городской поликлинике №5 под председательством и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова состоялся совет по этой теме.



На заседании было озвучено, что в столице Бурятии ведётся активная работа по созданию комфортной городской среды, идёт благоустройство парков, создаются центры для занятий физкультурой и работа общественных организаций.



- Федеральный закон №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма», я не знаю, работает он у нас в полной мере или нет, но наша задача, чтобы этот закон на территории города заработал, – сказал Игорь Шутенков.



Также за счёт средств грантов администрации города для некоммерческих организаций в парке «Юбилейный» создан межведомственный проект «Парк здоровья». В 2019 году планируется построить такую площадку в парках им. Орешкова и им. Жанаева.



По статистике на 2018 год, в Улан-Удэ занимаются спортом 35% горожан. По сравнению с 2017-м эта цифра выросла на 2,6%.



На данный момент, больше всех в спорт вовлечены школьники и студенты. В Улан-Удэ работает 7 спортивных школ олимпийского режима. В них занимаются 8253 спортсмена. Также для школьников проводятся различные олимпиады, зарницы, спартакиады ГТО, соревнования по футболу и многие другие. Всего по городу проводится 98 спортивных мероприятий.



- Проблемным вопросом, связанным со спортивной активностью среди школьников, является реконструкция школьных стадионов. Хочу сказать, что подана заявка на реконструкцию 16 стадионов до 2020 года, – отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.



Люди старшего возраста в основном занимаются спортом в фитнес-клубах, частных спортивных залах и парках. Принимают активное участие в массовых кроссах и лыжных забегах и скандинавской ходьбы.



По итогам совета, всем ведомствам было дано поручение продолжать работу в том же направлении. Цель – к 2024 году необходимо достичь отметки в 55% вовлечённых в спорт горожан.

