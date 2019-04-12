Гран-при вручат на церемонии закрытия конкурса 25 апреля
Накануне Международного дня танца, 24 и 25 апреля в концертно-театральном центре ВСГИК «Феникс» пройдёт межрегиональный конкурс молодых балетмейстеров «Престиж - 2019». Инициатором проведения этого художественного состязания постановщиков танцев стала кафедра хореографического искусства института культуры. Её активно поддержали и руководство ВСГИК и Министерство культуры Республики Бурятия.
В конкурсе примут участие руководители хореографических коллективов учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, артисты ансамблей и театров, а также студенты хореографических отделений учебных заведений Бурятии и Иркутской области. В составе жюри известные мастера Бурятии в области хореографии во главе с Н. В. Санжиевой, главным специалистом, заведующим сектором хореографии Республиканского центра народного творчества Министерства культуры РБ.
В программу мероприятий, кроме конкурсных просмотров, войдут выпускной концерт студентов IV курса кафедры хореографического искусства «На время стать другим», круглый стол, где будут обсуждены проблемы и перспективы этого вида постановочного творчества, а также гала-концерт лауреатов. Гран-при и дипломы победителей будут вручены на церемонии закрытия конкурса 25 апреля.
Как сообщает Министерство культуры Республики Бурятия, среди основных целей и задач конкурса, поддержка молодых балетмейстеров в реализации их творческой деятельности, поиск новых идей, форм и выразительных средств хореографического творчества, обмен творческим опытом, укрепление связей между руководителями хореографических коллективов Восточной Сибири.
ВСГИК принимает конкурс балетмейстеров «Престиж»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Встретятся команды Иркутска, Омска, Череповца, Самары, Брянска и Ижевска
В первый день участие приняли семь человек
Также приглашаются спортсмены из Бурятии и Иркутской области
Чемпионат выявят сильнейших среди студентов и школьников с инвалидностью
«Кубок Успеха» собрал рекордное число спортсменов
Это первое произведение такого рода в Бурятии
Фестиваль техники «АвтоМотоParty» пройдёт в начале июня
В этом году фестиваль приурочен Дню Победы
Приговор в его отношении признан обоснованным и справедливым
Общая протяжённость подготовленного инженерными подразделениями маршрута составила более 4 тысяч метров
Имена помогавших на субботнике занесут в список на хурале, который проводится в эти дни
Жители Хойто-Бэе шокированы тем, что обещанная им новая школа «ушла» в Нижнюю Иволгу
Победитель шоу «Народный артист» выступил в защиту Байкала
Обрезка деревьев, при которой от крон остаются одни «столбы», вызывает много вопросов у горожан
Ещё одна проверка намечена на 26 апреля