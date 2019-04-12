ВСГИК принимает конкурс балетмейстеров «Престиж»

Гран-при вручат на церемонии закрытия конкурса 25 апреля



Накануне Международного дня танца, 24 и 25 апреля в концертно-театральном центре ВСГИК «Феникс» пройдёт межрегиональный конкурс молодых балетмейстеров «Престиж - 2019». Инициатором проведения этого художественного состязания постановщиков танцев стала кафедра хореографического искусства института культуры. Её активно поддержали и руководство ВСГИК и Министерство культуры Республики Бурятия.



В конкурсе примут участие руководители хореографических коллективов учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, артисты ансамблей и театров, а также студенты хореографических отделений учебных заведений Бурятии и Иркутской области. В составе жюри известные мастера Бурятии в области хореографии во главе с Н. В. Санжиевой, главным специалистом, заведующим сектором хореографии Республиканского центра народного творчества Министерства культуры РБ.



В программу мероприятий, кроме конкурсных просмотров, войдут выпускной концерт студентов IV курса кафедры хореографического искусства «На время стать другим», круглый стол, где будут обсуждены проблемы и перспективы этого вида постановочного творчества, а также гала-концерт лауреатов. Гран-при и дипломы победителей будут вручены на церемонии закрытия конкурса 25 апреля.



Как сообщает Министерство культуры Республики Бурятия, среди основных целей и задач конкурса, поддержка молодых балетмейстеров в реализации их творческой деятельности, поиск новых идей, форм и выразительных средств хореографического творчества, обмен творческим опытом, укрепление связей между руководителями хореографических коллективов Восточной Сибири.

