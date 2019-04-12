В Улан-Удэ пекарь «забыл» про дочь и получил исправительные работы

34-летний улан-удэнец осуждён за неуплату алиментов на содержание 9-летней дочери



Ранее молодой родитель был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако после отбытия наказания в виде 100 часов обязательных работ, должник должных выводов о необходимости уплаты алиментов не сделал. Эти обстоятельства послужили основанием для привлечения нерадивого родителя на этот раз к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УФСПП по Бурятии.



Приставам удалось собрать доказательную базу, подтверждающую виновность подозреваемого. Так, было установлено, что мужчина три месяца неофициально трудился на одном из предприятий города пекарем. Однако заработанные 45 тысяч рублей на содержание 9-летней дочери не направил, потратив все на свои личные нужды.



- В результате приговором Железнодорожного районного суда молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для его исправления суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства. Также из зарплаты должника будут осуществляться удержания алиментов, - отмечает Алексей Бардонов, начальник отдела организации дознания управления ФССП России по Республике Бурятия.







