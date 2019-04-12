Лучший волонтёр России снимает фильм о Байкале

Этой осенью можно будет увидеть фильм о Байкале, снятый добровольцами по инициативе «Волонтёра 2017 года» Максима Токарева. Каждой экологической проблеме, которая поднимается в нём, находится решение, сообщает портал «Открытые НКО».
На всероссийском конкурсе «Доброволец России-2017» руководитель движения «Сохраним Байкал» Максим Токарев выиграл в номинации «Волонтёр года» и получил награду из рук Владимира Путина. После этого президент объявил следующий 2018 год Годом волонтёра. На тот момент вместе с командой единомышленников (а их набралось 10 тысяч!) Максим вывез с побережья Байкала 900 тонн мусора. Этим и выделился из семи миллионов добровольцев.
Но столь масштабная уборка – не единственное, чем занимается эковолонтёр сегодня. Максим рассказал порталу «Открытые НКО» о ещё одном масштабном, но уже творческом проекте – съёмке документального фильма о судьбе озера, заботе о котором решил посвятить жизнь. Его рабочее название, как и у движения, – «Сохраним Байкал».
Фильм снимается уже более четырёх лет по инициативе «Центра развития экологических и социальных проектов», который возглавляет Токарев. За это время отснято более шести терабайтов качественного материала.
- Это подводные, надводные и аэросъёмки в зимние и летние сезоны. Есть и «кабинетные» – общение с представителями госорганов, администраций национальных парков, местными жителями и учёными, – рассказал Максим Токарев. – Наша режиссерская команда хочет донести до зрителя реальную обстановку на озере: как живут люди, с какими сложностями сталкиваются, как их преодолевают, какие работы ведутся для улучшения экологической ситуации.
Многие материалы появились благодаря «Байкальской Береговой Службе» – проекту движения «Сохраним Байкал». В самый пик туристического сезона на побережье озера со всех уголков Земного шара съезжаются волонтёры, чтобы поддерживать чистоту и работать с отдыхающими, которые не считают своим долгом убирать за собой мусор.
- Они преодолевают тысячи километров, чтобы увидеть древнее озеро – уникальное по своей природе и масштабам. Поскольку их работа напрямую влияет на улучшение экологической обстановки, именно они – главные герои фильма. Через них мы попытаемся донести до зрителя «миссию» нашего нахождения на этой планете, – говорит Максим.
О проблемах, с которыми столкнулся Байкальский регион, рассказывается в четырёх смысловых частях фильма – это лес, вода, животный мир и отходы.
- Уменьшение количества рыбы, вырубка леса, загрязнение жидкими бытовыми и твердыми коммунальными отходами – мы не просто называем эти проблемы, но и рассказываем, как их решать, работая в команде с населением. Какая допустимая норма загрязнения воды? Как обезопасить уникальный животный мир от антропогенной нагрузки? Как бороться с отходами с помощью современных технологий утилизации? Стараемся ответить на эти и многие другие вопросы, – рассказал Максим Токарев.
За это лето команда «Сохраним Байкал» доснимет недостающий материал, чтобы этот пазл окончательно сложился, и закончит монтировать фильм. Посмотреть его полностью можно будет уже этой осенью.
Проект «Сохраним Байкал» создали молодые москвичи – представители самых разных профессий. Байкал для них стал вторым домом. Они проводят на озере несколько месяцев в году. Теперь им сложно поверить в то, что несколько лет назад они совсем не интересовались экологией, говорится в публикации портала «Открытые НКО».
Максим также поделился тремя превью. Эти ролики, с которыми уже ознакомились на YouТube, войдут в финальную версию фильма.