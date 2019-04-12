В Иркутске состоится смотр тюнингованных автомобилей

Фестиваль техники «АвтоМотоParty» пройдёт в начале июня



Фестиваль техники и тюнинга «АвтоМотоParty» состоится в городе Иркутске с 1 по 2 июня на территории музейного комплекса «Ретро-Музей».



По словам организаторов, «АвтоМотоParty» продолжает концепцию «БайкалМоторШоу» и «АвтоМотоШоу» и представляет собой смотр-конкурс наиболее интересных и оригинальных автомобилей и мотоциклов, подвергшихся технической переработке. В рамках фестиваля будут определены победители в номинациях: «Тюнинг-проект», «Ретро-автомобиль», «Мото-номинация», «Приз зрительских симпатий». Помимо выставки, зрителей ждут концертная программа, лотерея и дискотека.



Организатором фестиваля является Продюсерский центр «Байкал Шаман». Также в проведении фестиваля принимают участие представители различных автосообществ города.

