В Бурятии снизилось число убийств на 20%

В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в республике



За три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных в Бурятии преступлений сократилось на 7,7%. Снижение уровня преступности отмечено как по Улан-Удэ, так и по сельским районам.



Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-20,5%), грабежей (-23,0%), краж (-14,0%), случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-5,7%).



- Положительный эффект принесла работа правоохранительных органов по профилактике преступлений и предупреждению рецидивной преступности. За три месяца 2019 года лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, совершено на 7,9% меньше преступлений, чем за три месяца 2018 года,- сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



На дорогах республики зафиксировано 217 дорожно-транспортных происшествий, в аналогичном периоде прошлого года – 222, из них в Улан-Удэ – 107 (в 2018 году - 136). Погибло в ДТП 26 человек (10), ранено 296 (304).



Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры Бурятии, сообщает пресс-служба надзорного органа.