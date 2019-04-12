 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Апреля

11 Апреля

Популярное

В Бурятии снизилось число убийств на 20%

В Бурятии снизилось число убийств на 20%
Общество,  Фото:pixabay.com
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в республике

За три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных в Бурятии преступлений сократилось на 7,7%. Снижение уровня преступности отмечено как по Улан-Удэ, так и по сельским районам.

Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-20,5%), грабежей (-23,0%), краж (-14,0%), случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-5,7%).

- Положительный эффект принесла работа правоохранительных органов по профилактике преступлений и предупреждению рецидивной преступности. За три месяца 2019 года лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, совершено на 7,9% меньше преступлений, чем за три месяца 2018 года,- сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

На дорогах республики зафиксировано 217 дорожно-транспортных происшествий, в аналогичном периоде прошлого года – 222, из них в Улан-Удэ – 107 (в 2018 году - 136). Погибло в ДТП 26 человек (10), ранено 296 (304).

Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры Бурятии, сообщает пресс-служба надзорного органа.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии снизилось число убийств на 20%
В Бурятии снизилось число убийств на 20%
Общество, 12.04.2019
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в республике 
В Бурятии погорельцев не обеспечили жильём
В Бурятии погорельцев не обеспечили жильём
Общество, 12.04.2019
В дело вмешалась прокуратура 
Садоводческие маршруты Иркутска начнут работать c 20 апреля
Садоводческие маршруты Иркутска начнут работать c 20 апреля
Общество, 12.04.2019
По наиболее популярным направлениям автобусы будут курсировать каждый день
В Улан-Удэ до 7 градусов тепла
В Улан-Удэ до 7 градусов тепла
Общество, 12.04.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 апреля по республике местами небольшой мокрый снег и снег
Власти купят тренажёры для 100 тысяч забайкальцев
Власти купят тренажёры для 100 тысяч забайкальцев
Общество, 11.04.2019
34 уличных тренажерных комплекса поставят уже в этом году
Волонтёр из Бурятии пройдёт с «Бессмертным полком» в Москве
Волонтёр из Бурятии пройдёт с «Бессмертным полком» в Москве
Общество, 11.04.2019
В главном параде страны уже участвовали ребята из нашей республики
В Иркутской области состоится Кубок по мотокроссу
В Иркутской области состоится Кубок по мотокроссу
Общество, 11.04.2019
Первый этап пройдет в мае в Черемхово
Пенсионеры Улан-Удэ посоревнуются в компьютерном многоборье
Пенсионеры Улан-Удэ посоревнуются в компьютерном многоборье
Общество, 11.04.2019
Победители поедут в Киров для участия в федеральном этапе
В Иркутске Пасху отметят музыкальным фестивалем
В Иркутске Пасху отметят музыкальным фестивалем
Общество, 11.04.2019
Концерты пройдут в областной филармонии
В Иркутске пройдёт фестиваль оперной музыки
В Иркутске пройдёт фестиваль оперной музыки
Общество, 11.04.2019
На «Дыхание Байкала» приедут иностранные звёзды
В Бурятии скончался экс-руководитель Совета ветеранов ГИБДД
В Бурятии скончался экс-руководитель Совета ветеранов ГИБДД
Общество, 11.04.2019
В Бурятии ушёл из жизни ветеран ГИБДД Скопинцев Эдуард Иванович
Жека спел для иркутских осуждённых
Жека спел для иркутских осуждённых
Общество, 11.04.2019
Певца восприняли на «ура»
Бурятские борицы выйдут на ковёр чемпионата Европы
Бурятские борицы выйдут на ковёр чемпионата Европы
Общество, 11.04.2019
Сегодня выступят Стальвира Оршуш и Ульяна Тукуренова
В Бурятии малыши посоревнуются в талантах
В Бурятии малыши посоревнуются в талантах
Общество, 11.04.2019
В Улан-Удэ пройдёт республиканский конкурс «Весёлый калейдоскоп»  
В Улан-Удэ прошёл посвящённый Японии концерт
В Улан-Удэ прошёл посвящённый Японии концерт
Общество, 11.04.2019
Здесь прозвучали японские народные песни, саундтреки к компьютерным играм, знаменитым мультипликационным фильмам

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^