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В Бурятии погорельцев не обеспечили жильём

В Бурятии погорельцев не обеспечили жильём
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

В прокуратуру Джидинского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о нарушении её жилищных прав администрацией сельского поселения «Петропавловское».

Установлено, что в результате пожара дом, в котором находилась квартира семьи заявительницы, признан непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу.

Распоряжениями администрации поселения семья признана малоимущей и принята на учёт в качестве нуждающейся в жилых помещениях.

Однако погорельцев жильём не обеспечили.

- В суд направлено исковое заявление о понуждении администрации муниципального образования – сельского поселения «Петропавловское» предоставить семье заявительницы из четырёх человек вне очереди по договору социального найма жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, в размере установленной нормы предоставления жилого помещения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.
прокуратура
 
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