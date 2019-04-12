В Бурятии погорельцев не обеспечили жильём

В дело вмешалась прокуратура



В прокуратуру Джидинского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о нарушении её жилищных прав администрацией сельского поселения «Петропавловское».



Установлено, что в результате пожара дом, в котором находилась квартира семьи заявительницы, признан непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу.



Распоряжениями администрации поселения семья признана малоимущей и принята на учёт в качестве нуждающейся в жилых помещениях.



Однако погорельцев жильём не обеспечили.



- В суд направлено исковое заявление о понуждении администрации муниципального образования – сельского поселения «Петропавловское» предоставить семье заявительницы из четырёх человек вне очереди по договору социального найма жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, в размере установленной нормы предоставления жилого помещения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.