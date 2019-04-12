В дело вмешалась прокуратура
В прокуратуру Джидинского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о нарушении её жилищных прав администрацией сельского поселения «Петропавловское».
Установлено, что в результате пожара дом, в котором находилась квартира семьи заявительницы, признан непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу.
Распоряжениями администрации поселения семья признана малоимущей и принята на учёт в качестве нуждающейся в жилых помещениях.
Однако погорельцев жильём не обеспечили.
- В суд направлено исковое заявление о понуждении администрации муниципального образования – сельского поселения «Петропавловское» предоставить семье заявительницы из четырёх человек вне очереди по договору социального найма жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, в размере установленной нормы предоставления жилого помещения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии погорельцев не обеспечили жильём
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в республике
В дело вмешалась прокуратура
По наиболее популярным направлениям автобусы будут курсировать каждый день
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 апреля по республике местами небольшой мокрый снег и снег
34 уличных тренажерных комплекса поставят уже в этом году
В главном параде страны уже участвовали ребята из нашей республики
Первый этап пройдет в мае в Черемхово
Победители поедут в Киров для участия в федеральном этапе
Концерты пройдут в областной филармонии
На «Дыхание Байкала» приедут иностранные звёзды
В Бурятии ушёл из жизни ветеран ГИБДД Скопинцев Эдуард Иванович
Певца восприняли на «ура»
Сегодня выступят Стальвира Оршуш и Ульяна Тукуренова
В Улан-Удэ пройдёт республиканский конкурс «Весёлый калейдоскоп»
Здесь прозвучали японские народные песни, саундтреки к компьютерным играм, знаменитым мультипликационным фильмам