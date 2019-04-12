Садоводческие маршруты Иркутска начнут работать c 20 апреля

Садоводческие автобусные маршруты Иркутска начнут работать с 20 апреля.Большая часть маршрутов будет перевозить пассажиров по выходным. По наиболее популярным направлениям автобусы будут курсировать каждый день.

Стоимость проезда остаётся на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.