Садоводческие маршруты Иркутска начнут работать c 20 апреля

По наиболее популярным направлениям автобусы будут курсировать каждый день
Садоводческие автобусные маршруты Иркутска начнут работать с 20 апреля.
Большая часть маршрутов будет перевозить пассажиров по выходным. По наиболее популярным направлениям автобусы будут курсировать каждый день.
Стоимость проезда остаётся на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
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