По данным Бурятского гидрометцентра, 12 апреля по республике местами небольшой мокрый снег и снег
Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 12-17 м/с. Температура днём 3-8 тепла, местами до 2 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём 5-7 тепла.
В Улан-Удэ до 7 градусов тепла
Общество, Фото:
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