В Бурятии ушёл из жизни ветеран ГИБДД Скопинцев Эдуард Иванович
Эдуард Иванович родился 16 октября 1932 года. Свою службу в органах внутренних дел он начал в 1955 году в должности оперуполномоченного БХСС Прибайкальского отделения милиции. В 1970 году окончил Высшую школу МВД СССР, и спустя семь лет был назначен на должность начальника отдела ГАИ МВД Бурятской АССР.
В 1988 году после безупречной 33-летней службы Эдуард Иванович вышел на заслуженный отдых в звании полковника милиции. После выхода на пенсию он посчитал необходимым передать свой богатый опыт службы молодым сотрудникам и с 1991 года до 2010 года возглавлял Совет ветеранов ГИБДД.
Прощание с Эдуардом Ивановичем состоится 11 апреля с 12 до 14 часов в зале МВД по ул. Димитрова.
Руководство и личный состав Госавтоинспекции Бурятии выражает соболезнования родным и близким Эдуарда Ивановича.
В Бурятии скончался экс-руководитель Совета ветеранов ГИБДД
Общество, Фото:
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