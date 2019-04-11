В Бурятии скончался экс-руководитель Совета ветеранов ГИБДД

В Бурятии ушёл из жизни ветеран ГИБДД Скопинцев Эдуард Иванович



Эдуард Иванович родился 16 октября 1932 года. Свою службу в органах внутренних дел он начал в 1955 году в должности оперуполномоченного БХСС Прибайкальского отделения милиции. В 1970 году окончил Высшую школу МВД СССР, и спустя семь лет был назначен на должность начальника отдела ГАИ МВД Бурятской АССР.



В 1988 году после безупречной 33-летней службы Эдуард Иванович вышел на заслуженный отдых в звании полковника милиции. После выхода на пенсию он посчитал необходимым передать свой богатый опыт службы молодым сотрудникам и с 1991 года до 2010 года возглавлял Совет ветеранов ГИБДД.



Прощание с Эдуардом Ивановичем состоится 11 апреля с 12 до 14 часов в зале МВД по ул. Димитрова.



Руководство и личный состав Госавтоинспекции Бурятии выражает соболезнования родным и близким Эдуарда Ивановича.



