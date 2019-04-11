Жека спел для иркутских осуждённых

Певца восприняли на «ура»



В иркутской исправительной колонии № 3 прошёл концерт автора-исполнителя Евгения Григорьева, также известного под именам Жека. Мероприятие проводилось в КДЦ колонии, где собрались поклонники его творчества. Для тех, кто не смог присутствовать в клубе, студия кабельного телевидения колонии организовала прямую трансляцию концерта.



Евгений Григорьев исполнил самые популярные композиции, сумев подключить к пению весь зрительский зал. Концертная программа «Чартер на любовь» была принята осуждёнными на «ура», а аплодисменты после каждой песни переходили в овации.



- В заключение певец поблагодарил всех за тёплый приём, пожелал удачи, терпения, счастья, любви и надежды на лучшее, а также скорейшего освобождения и возвращения домой. Завершением концерта стал фотоснимок со всеми зрителями, - сообщает пресс-служба ГУФИН по Иркутской области.



Сотрудники администрации ИК-3 поблагодарили артиста за позитивный эмоциональный заряд, переданный осуждённым, и вручили благодарственные письма Евгению Григорьеву и всему его творческому коллективу.

