Сегодня выступят Стальвира Оршуш и Ульяна Тукуренова
Сегодня, 11 апреля, за выходы в финал на чемпионате Европы поборются две бурятские борицы. Стальвира Оршуш выступит на ковре в весовой категории 53 кг, Ульяна Тукуренова выступит в весовой категории 62 кг.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бухаресте (Румыния) с 8 по 14 апреля проходит чемпионат Европы по борьбе. В состав женской сборной России вошли Стальвира Оршуш, Ульяна Тукуренова и Мария Кузнецова. Помимо трёх спортсменок из Бурятии, за Россию выступают ещё 7 бориц - Надежда Соколова, Виктория Ваулина, Ольга Хорошавцева, Светлана Липатова, Анастасия Братчикова, Татьяна Морозова, Дарья Шистерова.
Расписание схваток на 11 апреля (время улан-удэнское):
16:30-19:00 - предварительные схватки
22:00-23:00 – полуфиналы
Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке https://unitedworldwrestling.org/event/european-championships-6
Справка:
Сталвира Оршуш – 25 лет, чемпионка Европы 2018 года, чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, обладательница Кубка европейских наций, мастер спорта России международного класса. Выступает за клуб РСШОР (Улан-Удэ). Член сборной команды страны с 2014 года.
Ульяна Тукуренова – 25 лет, обладательница Кубка европейских наций 2017, призёр чемпионатов России, мастер спорта, член сборной команды России по женской борьбе.
Бурятские борицы выйдут на ковёр чемпионата Европы
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