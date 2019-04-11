В Бурятии малыши посоревнуются в талантах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ пройдёт республиканский конкурс «Весёлый калейдоскоп»



21-22 мая в Улан-Удэ состоятся творческие состязания юных талантов. Дети от 3 до 7 лет со всей Бурятии примут участие в Республиканском конкурсе «Весёлый калейдоскоп».



- Конкурс проводится уже более 20 лет. За это время огромное количество детей сделали первые шаги на сцене конкурса, открыли для себя мир искусства, новые возможности для развития и продвижения своих творческих способностей. Конкурс дал творческий старт множеству юных талантов, которые в дальнейшем также успешно участвуют в различных фестивалях, конкурсах, концертах, - сообщили в Республиканском центре народного творчества.



К примеру, юная певица Дари Бадмаева дважды участвовала в конкурсе: в составе ансамбля и на следующий год – сольно. Оба конкурса стали для неё удачными, принесли призовые места. Дари активно участвует и в других конкурсах: заняла первое место в своей возрастной категории на межрегиональном детском конкурсе эстрадной песни «Наранай туяа», стала обладательницей короны «Дангины-2018». Дари приглашают в качестве ведущей на концерты.



Рита Ушакова – лауреат конкурса 2017 года очаровала членов жюри и зрителей чтением стихов. В портфолио творческих побед Риты гран-при и призовые места республиканских и всероссийских конкурсов, участие в федеральном телевизионном шоу детских талантов «Лучше всех».



В этом году ребятам предстоит соревноваться в творческих конкурсах: вокальном, хореографическом, в оригинальном жанре. Зрителей порадуют цирковыми номерами, пантомимой, акробатикой, художественным чтением, пением и танцами.



В первый день мероприятия 21 мая с утра в ТРЦ «Пионер» состоится конкурсный просмотр. Гала-концерт с участием победителей конкурса пройдёт в Бурятской государственной филармонии 22 мая.

