Турнир по скоростной сборке кубика Рубика пройдёт в Улан-Удэ

Турнир будет проходить по одной дисциплине - сборке кубика 3х3



20 апреля в столице Бурятии в рамках проведения «Библионочи-2019» состоится первый масштабный турнир по скоростной сборке кубика Рубика. Необычное соревнование пройдёт в Национально библиотеке. Стартует оно в 18.00.



Турнир будет проходить по одной дисциплине - сборке кубика 3х3.



Участники будут разделены на возрастные группы. Будут отборочные туры, после которых финалисты будут выступать на главной площадке «Библионочи-2019».



Победителей ждут ценные призы.

