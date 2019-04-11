Турнир будет проходить по одной дисциплине - сборке кубика 3х3
20 апреля в столице Бурятии в рамках проведения «Библионочи-2019» состоится первый масштабный турнир по скоростной сборке кубика Рубика. Необычное соревнование пройдёт в Национально библиотеке. Стартует оно в 18.00.
Турнир будет проходить по одной дисциплине - сборке кубика 3х3.
Участники будут разделены на возрастные группы. Будут отборочные туры, после которых финалисты будут выступать на главной площадке «Библионочи-2019».
Победителей ждут ценные призы.
Турнир по скоростной сборке кубика Рубика пройдёт в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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