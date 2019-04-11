Памятник Вампилову в Листвянке внесут в реестр

На протяжении многих лет он являлся бесхозным объектом культуры



Памятник Александру Вампилову, расположенный при въезде в посёлок Листвянка в Иркутской области, внесут в государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Об этом сообщили в Культурном центре Александра Вампилова.



На сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области размещён акт государственной историко-культурной экспертизы, согласно которому внесение объекта в список памятников истории и культуры можно считать обоснованным и целесообразным. Предметом обследования были место гибели прозаика и драматурга и место, где установлен камень-символ вблизи истока реки Ангары. В едином государственном реестре объект будет именоваться «Место гибели драматурга Вампилова А.В.».



Всемирно известный сибирский драматург Александр Вампилова погиб в 1972 году. В день 20-летия со дня его смерти состоялась церемония открытия памятного монумента. На протяжении 25 лет он являлся бесхозным объектом культуры, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

