На протяжении многих лет он являлся бесхозным объектом культуры
Памятник Александру Вампилову, расположенный при въезде в посёлок Листвянка в Иркутской области, внесут в государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Об этом сообщили в Культурном центре Александра Вампилова.
На сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области размещён акт государственной историко-культурной экспертизы, согласно которому внесение объекта в список памятников истории и культуры можно считать обоснованным и целесообразным. Предметом обследования были место гибели прозаика и драматурга и место, где установлен камень-символ вблизи истока реки Ангары. В едином государственном реестре объект будет именоваться «Место гибели драматурга Вампилова А.В.».
Всемирно известный сибирский драматург Александр Вампилова погиб в 1972 году. В день 20-летия со дня его смерти состоялась церемония открытия памятного монумента. На протяжении 25 лет он являлся бесхозным объектом культуры, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
Памятник Вампилову в Листвянке внесут в реестр
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На протяжении многих лет он являлся бесхозным объектом культуры
Он ушёл из жизни после продолжительной болезни
Женщина снялась в телешоу «Привет, Андрей!»
Проводятся ремонтные работы
В соседнем регионе рокеры выступили с симфоническим оркестром. ФОТО. ВИДЕО
Юные танцоры будут соревноваться в латиноамериканской программе
Она получит 350 тысяч рублей, приглашение на стажировку в «Яндексе» и другие призы
Проект «Социальный контракт» охватил более 1000 семей
Также создадут памятник природы «Удокан»
В спортивных кругах Бурятии шокированы двухлетней дисквалификацией претендента на Олимпийские игры в Токио
Он откроет сезон республиканских игр КВН
Всего в турнире примут участие около 1000 борцов
Именитый спортсмен рассказал о мире сумо, жизни в Японии и своём выдающемся учителе
Мужчина признан злостным нарушителем административного порядка
Оно зафиксировано недалеко от Ольхона