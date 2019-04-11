Он ушёл из жизни после продолжительной болезни
9 апреля скончался Анатолий Голых, бывший председатель объединения организаций профсоюзов Бурятии.
Анатолий Голых родился в селе Петропавловка Джидинского района Бурятской АССР. Большая часть его жизни была связана с Бурятским государственным педагогическим институтом-университетом имени Доржи Банзарова.
После службы в рядах Советской армии - в 1975 году - Анатолий Владимирович поступил на историко-филологический факультет. Окончив его, он стал работать учителем истории в средней школе № 48 Улан-Удэ, а затем преподавателем БГПИ-БГУ.
В разные годы Анатолий Владимирович работал заместителем декана и деканом исторического факультета, заведующим кафедрой всеобщей истории и проректором по социальной работе. Прошёл путь от ассистента до кандидата исторических наук, доцента.
Награждён знаком «Почётный работник высшего профессионального образования РФ».
В 1999 году Анатолий Голых стал председателем профсоюзной организации преподавателей и сотрудников БГУ. В 2009 году был избран заместителем председателя Бурятской республиканской организации профсоюзов работников образования РФ. С 2011 по 2015 годы был председателем Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия.
В Бурятии умер экс-лидер профсоюзов Анатолий Голых
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