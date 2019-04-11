Пенсионерка, зачитавшая рэп в ледяном Байкале, снялась у Малахова

















Как сообщал «Байкал-Daily», в марте Сеть Как сообщал «Байкал-Daily», в марте Сеть взорвало видео, где харизматичная пенсионерка исполняет рэп в ледяном Байкале. Галина Харитонова исполнила рэп на тему денег, работы и отдыха. В клипе она пафосно раскидывает пятитысячные купюры, дрифтует по льду Байкала, танцует в озере.









65-летнюю пенсионерку Галину Харитонову, зачитавшую рэп в ледяном Байкале, пригласил на свою передачу известный ведущий Андрей Малахов. Женщина неделю назад снялась в телешоу «Привет, Андрей», передача с участием зажигательной иркутянки ещё не вышла в телевизионный эфир. На съёмках Харитонова исполнила свой рэп.- Незабываемые эмоции, встречи со знаменитостями, выступление на сцене и впереди много новых знакомств и планов. Спасибо всем, кто поверил в меня, – написала в Instagram под совместной фотографией с Андреем Малаховым пенсионерка.Подписчики Харитоновой активно поддерживают пенсионерку в её творчестве.«Галина! Я в шоке! Как-то открыла Instagram, а там клип! Коллегам показала, и гордо сказала: она всегда была зажигалкой с лёгким отношением ко всему происходящему и позитивом! Мы с ней работали! Спасибо за такие прелестные видео и фото! Так держать!», «Ребятушки, вы все молодцы! Кто бы мог подумать, по какому интересному пути поведут первые встречи и осенние купания в заливе! Галя, я очень рада, что в твоей жизни происходит это волшебство», «Вы звезда-классные у вас друзья!», написали подписчики иркутянки в Instagram.