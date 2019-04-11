Пять улиц в Улан-Удэ остались без холодной воды

Проводятся ремонтные работы



Сегодня, 11 апреля, с 12:00 до 17:00 у потребителей с улиц Комарова – Гарнаева в Улан-Удэ отключили холодную воду. Неудобства связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.



Под отключение попали:



1. ул. Гарнаева 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

2. ул. Чайковского, 22, 24, 26, 28;

3. ул. Моцарта 6, 8, 10;

4. частный сектор по улицам Чайковского, Нестерова.





Читают сейчас