Власти купят тренажёры для 100 тысяч забайкальцев

34 уличных тренажерных комплекса поставят уже в этом году



В этом году министерство физической культуры и спорта Забайкальского края закупит 34 уличных тренажерных комплекса. Их установят в поселках Агинское и Забайкальск, городах Чита и Краснокаменск, а также Могойтуйском, Шилкинском, Нерчинском, Чернышевском, Балейском, Читинском, Хилокском, Красночикойском, Борзинском, Могочинском, Газимуро-Заводском, Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском районах.



Всего за 5 лет будет установлено 100 таких комплексов общей стоимостью 45 миллионов рублей в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста региона. Это позволит заниматься спортом на открытом воздухе порядка 100 тысяч забайкальцам. На сегодняшний день в регионе таких комплексов нет, а их потребность составляет порядка 500 единиц.



Подобные тренажерные комплексы будут общедоступны для занятий населения на открытом воздухе и дополнительно привлекут граждан любого возраста к занятиям физической культурой и спортом, сообщает официальный портал Забайкальского края.

