53-летняя улан-удэнка «зажигала» на концерте «Би-2» в Иркутске

Накануне, 10 апреля, в Иркутске с аншлагом прошёл концерт российской рок-группы «Би-2». Группа представила программу с симфоническим оркестром под руководством заслуженного артиста России, дирижёра Феликса Арановского. Специальным гостем стала певица Тина Кузнецова.
На концерте прозвучали всем знакомые хиты «Серебро», «Варвара», «Дурочка», «Мой рок-н-рол» «Последний герой», «Компромисс» и многие другие. Также «Би-2» исполнили композиции из последнего альбома «Горизонт событий»: «Философский камень», «Пофигу», «Виски» и другие.
Поклонники творчества рокеров с удовольствием подпевали, аплодировали, танцевали. Публика радушно откликнулась на песню «Виски», поскольку в тексте упоминается название города: «Что в Иркутске, что в Норильске какой русский не пьёт виски».
- Иркутск, вы прекрасны! Весь концерт пели хором, а уж «Виски»... Спасибо! – написали рокеры в официальных аккаунтах в соцсетях.
Одной из зрительниц стала 53-летняя улан-удэнка. Она с удовольствием «отрывалась» под знакомые песни.
- Я была с вами на одной волне! Это было круто!!! Рядом со мной пел молодой человек и я старушка-бабушка. Мы с ним пели все песни. Это здорово! – написала фанатка в соцсети.
Как всегда, поклонники остались в восторге от душевного исполнения песен, некоторые песни, по словам зрителей, «до мурашек». Никого не оставили равнодушными своеобразные танцы солиста Лёвы. Также некотором фанатам удалось с фотографироваться с лидерами группы Шурой и Лёвой.
«Спасибо! Это было волшебно. Симфонический оркестр меня поразил- это очень красиво а музыка завораживает! Лёва, как всегда бесподобен, его движения и танцы сводят меня с ума. Шура шикарен, спасибо ему отдельное. Это был самый чумовой концерт в моей жизни».
«Рок и симфонический оркестр оказались теми удачно подходящими друг другу ингредиентами, которые способны зажечь по полной. Особенно, когда сквозь мелодию классического инструмента ты угадываешь ту самую нетленочку, которую знают все и по залу в этот момент прокатывается мощной, нарастающей волной эмоция»
«Я получил эстетическое удовольствие. Когда действительно бегают мурашки по телу и непроизвольно улыбаешься. Шура и Лёва, конечно, профессионалы с большой буквы. Да и все, кто делал этот праздник», писали фанаты в соцсетях.
Не обошлось без казусов. Прибыв рано утром в гостиницу, барабанщик группы Борис Лифшиц хотел перекусить. Музыкант-вегетарианец отправился завтракать. Но в бесплатных вариантах завтрака, включённых в стоимость номера, были то бекон, то буженина. Однако за отдельную плату можно было «собрать» вегетарианский завтрак, что и сделал барабанщик.
- Меня успокоил Медведь, которого я встретил на прогулке. После двух кружечек медку он признался мне: «Бывал я там после зимней спячки, забрёл с голодухи. Не очень… Хотя глазунья у них не плохая. Особенно правый глаз...» - шутливо написал Борис Лифшиц на своей странице в Instagram.
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Прибыли в #Иркутск ! У нас на часах 12 ночи, здесь пять утра. ⠀ Дурацкое время. По московским ощущениям ты опоздал на ужин, по местным реалиям - опередил завтрак, до него ещё два часа... ⠀ Заселяемся. ⠀ - А завтрак, ну совершенно случайно, не идёт? - Да, шведский стол ещё спит, но вы можете позавтракать на цокольном этаже по #меню - Вау!!! Как неожиданно и приятно. ⠀ Отправляюсь туда ⠀ - Здравствуйте. Завтрак входит в стоимость Вашего номера. Вот меню, выбирайте номер завтрака. ⠀ Куда я попал? Все процессы пронумерованы… Пансион «Весёлый Робот»? ⠀ Фотографии красивые, выглядят аппетитно! ⠀ Но после изучения меню захотелось разгромить это кафе, и среди руин найти этого «диетолога», заглянуть ему в глаза и накормить его строго «по номерам» и именно в этой последовательности: ⠀ 1. Яичница с беконом, бутерброд с сыром и помидором, каша овсяная на молоке.. 2. Каша, творог, бутерброд с сыром и бужениной.. 3. ... 4. Омлет с сыром, сырники, помидоры нарезанные... ⠀ Но все же решил кафе не громить, во всяком случае на голодный желудок..) ⠀ Говорю: «Мне бы яичницу, сырники и бутер с сыром. Официантка как отрезала: «Нет, это невозможно!» ⠀ - Как? Это же есть в меню. - Да, но такого варианта нет! ⠀ «Я не могу нарушить то, что здесь написано. - говорит она, - выберете свой номер!» ⠀ ⠀⠀И тут я вспомнил стюардессу Коршунову…! Сестра!.. #ноэтонеточно ⠀ - Я не хочу «номер», я хочу есть… - Это невозможно. Смешивать нельзя. ⠀ Поздравляю, опять Театр Абсурда! Не успел соскучиться.. ⠀ Немая сцена. Сижу. На меня смотрят. Молча. ⠀ С чувством проигравшего батл бросаю меню на стол и вдруг вижу на его обратной стороне всё есть! И яичница, и сырники, и бутер - все остальное, отдельно! Я аж подпрыгнул: «Ну так вот же, смотрите! Здесь все отдельно!» ⠀ - Это не для вас! - Почему??? - Это за деньги! А Вы по номеру. - Но это же то же самое??? - Да, но за деньги! - Ок! Несите за деньги! ⠀ Хорошо, что я знаю слово «Аминь», а то бы.. ⠀ P.S. Меня успокоил Медведь, которого я встретил на прогулке. После двух кружечек медку он признался мне: «Бывал я там после зимней спячки, забрёл с голодухи. Не очень.. Хотя глазунья у них не плохая. Особенно правый глаз..» ⠀ #борислифшиц #би2 #бесилкаотборяна
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#Иркутск, Спасибо, было очень круто и душевно! 💛 ⠀ Какой русский не поёт в Иркутске? ⠀ Вопрос не только репертуарный, но теперь и риторический! ⠀ Пели как будто репетировали уже давно, а может и на гастроли ездили, причём, именно таким составом!😀 ⠀ Ещё хотел поблагодарить за ваши советы по одежде! По крайней мере, я со спокойной душой выложил куртку и пока не пожалел об этом! ⠀ Так и знал – в Сибири всё #чётко ! Сказали, что будет тепло, значит реально как летом! (вчера гулял в одной футболке.) ⠀ Сказали, что выступление в «Ледовом Дворце», так реально В ЛЕДОВОМ! Я так на саундчеке замёрз, чуть дубу не дал! ⠀ (Хорошо, что посоветовали взять толстовку!) ⠀ Но с вашим приходом холод ушёл, стало тепло и уютно! Концерт прошёл на одном дыхании! Спасибо вам, дорогие!🤗 ⠀ Пишите о ваших впечатлениях, это для нас всегда очень важно! ⠀ Надеюсь, что сегодня будет такая же тёплая погода, ведь мне надо найти кое-что важное в Иркутске..😜 ⠀ #борислифшиц #би2 #гастроли #би2ссимфоническиморкестром #солоотборяна ⠀ 🎞 @lavrenteva_kroft
До этого «Би-2» были в Иркутске в ноябре 2019 года. Тогда они выступили с шоу «Горизонт событий». Многих фанатов из других городов, в том числе из Бурятии, возмутило, что рокеры «зачастили» туда. Организаторы объяснили высоким спросом.
В Улан-Удэ рокеры в последний раз были в 2017 году с программой «Best of». Концерт прошёл в ФСК с большим успехом и никого не оставил равнодушным.
Из Иркутска «Би-2» отправились в Красноярск, потом – Новосибирск и Омск.