53-летняя улан-удэнка «зажигала» на концерте «Би-2» в Иркутске

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Веселова (@veselandia) 10 Апр 2019 в 8:30 PDT



Одной из зрительниц стала 53-летняя улан-удэнка. Она с удовольствием «отрывалась» под знакомые песни.



- Я была с вами на одной волне! Это было круто!!! Рядом со мной пел молодой человек и я старушка-бабушка. Мы с ним пели все песни. Это здорово! – написала фанатка в соцсети.



Как всегда, поклонники остались в восторге от душевного исполнения песен, некоторые песни, по словам зрителей, «до мурашек». Никого не оставили равнодушными своеобразные танцы солиста Лёвы. Также некотором фанатам удалось с фотографироваться с лидерами группы Шурой и Лёвой. Одной из зрительниц стала 53-летняя улан-удэнка. Она с удовольствием «отрывалась» под знакомые песни.- Я была с вами на одной волне! Это было круто!!! Рядом со мной пел молодой человек и я старушка-бабушка. Мы с ним пели все песни. Это здорово! – написала фанатка в соцсети.Как всегда, поклонники остались в восторге от душевного исполнения песен, некоторые песни, по словам зрителей, «до мурашек». Никого не оставили равнодушными своеобразные танцы солиста Лёвы. Также некотором фанатам удалось с фотографироваться с лидерами группы Шурой и Лёвой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна (@anna_3837) 10 Апр 2019 в 10:18 PDT



«Спасибо! Это было волшебно. Симфонический оркестр меня поразил- это очень красиво а музыка завораживает! Лёва, как всегда бесподобен, его движения и танцы сводят меня с ума. Шура шикарен, спасибо ему отдельное. Это был самый чумовой концерт в моей жизни».



«Рок и симфонический оркестр оказались теми удачно подходящими друг другу ингредиентами, которые способны зажечь по полной. Особенно, когда сквозь мелодию классического инструмента ты угадываешь ту самую нетленочку, которую знают все и по залу в этот момент прокатывается мощной, нарастающей волной эмоция»



«Я получил эстетическое удовольствие. Когда действительно бегают мурашки по телу и непроизвольно улыбаешься. Шура и Лёва, конечно, профессионалы с большой буквы. Да и все, кто делал этот праздник», писали фанаты в соцсетях.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra (@sasha_sooo) 10 Апр 2019 в 7:53 PDT «Спасибо! Это было волшебно. Симфонический оркестр меня поразил- это очень красиво а музыка завораживает! Лёва, как всегда бесподобен, его движения и танцы сводят меня с ума. Шура шикарен, спасибо ему отдельное. Это был самый чумовой концерт в моей жизни».«Рок и симфонический оркестр оказались теми удачно подходящими друг другу ингредиентами, которые способны зажечь по полной. Особенно, когда сквозь мелодию классического инструмента ты угадываешь ту самую нетленочку, которую знают все и по залу в этот момент прокатывается мощной, нарастающей волной эмоция»«Я получил эстетическое удовольствие. Когда действительно бегают мурашки по телу и непроизвольно улыбаешься. Шура и Лёва, конечно, профессионалы с большой буквы. Да и все, кто делал этот праздник», писали фанаты в соцсетях.

Накануне, 10 апреля, в Иркутске с аншлагом прошёл концерт российской рок-группы «Би-2». Группа представила программу с симфоническим оркестром под руководством заслуженного артиста России, дирижёра Феликса Арановского. Специальным гостем стала певица Тина Кузнецова.На концерте прозвучали всем знакомые хиты «Серебро», «Варвара», «Дурочка», «Мой рок-н-рол» «Последний герой», «Компромисс» и многие другие. Также «Би-2» исполнили композиции из последнего альбома «Горизонт событий»: «Философский камень», «Пофигу», «Виски» и другие.Поклонники творчества рокеров с удовольствием подпевали, аплодировали, танцевали. Публика радушно откликнулась на песню «Виски», поскольку в тексте упоминается название города: «Что в Иркутске, что в Норильске какой русский не пьёт виски».- Иркутск, вы прекрасны! Весь концерт пели хором, а уж «Виски»... Спасибо! – написали рокеры в официальных аккаунтах в соцсетях.