11 Апреля

10 Апреля

Популярное

53-летняя улан-удэнка «зажигала» на концерте «Би-2» в Иркутске

53-летняя улан-удэнка «зажигала» на концерте «Би-2» в Иркутске
Общество, 
В соседнем регионе рокеры выступили с симфоническим оркестром. ФОТО. ВИДЕО

Накануне, 10 апреля, в Иркутске с аншлагом прошёл концерт российской рок-группы «Би-2». Группа представила программу с симфоническим оркестром под руководством заслуженного артиста России, дирижёра Феликса Арановского. Специальным гостем стала певица Тина Кузнецова.

На концерте прозвучали всем знакомые хиты «Серебро», «Варвара», «Дурочка», «Мой рок-н-рол» «Последний герой», «Компромисс» и многие другие. Также «Би-2» исполнили композиции из последнего альбома «Горизонт событий»: «Философский камень», «Пофигу», «Виски» и другие.

Поклонники творчества рокеров с удовольствием подпевали, аплодировали, танцевали. Публика радушно откликнулась на песню «Виски», поскольку в тексте упоминается название города: «Что в Иркутске, что в Норильске какой русский не пьёт виски».

- Иркутск, вы прекрасны! Весь концерт пели хором, а уж «Виски»... Спасибо! – написали рокеры в официальных аккаунтах в соцсетях. 


Одной из зрительниц стала 53-летняя улан-удэнка. Она с удовольствием «отрывалась» под знакомые песни.

- Я была с вами на одной волне! Это было круто!!! Рядом со мной пел молодой человек и я старушка-бабушка. Мы с ним пели все песни. Это здорово! – написала фанатка в соцсети.

Как всегда, поклонники остались в восторге от душевного исполнения песен, некоторые песни, по словам зрителей, «до мурашек». Никого не оставили равнодушными своеобразные танцы солиста Лёвы. Также некотором фанатам удалось с фотографироваться с лидерами группы Шурой и Лёвой. 


«Спасибо! Это было волшебно. Симфонический оркестр меня поразил- это очень красиво а музыка завораживает! Лёва, как всегда бесподобен, его движения и танцы сводят меня с ума. Шура шикарен, спасибо ему отдельное. Это был самый чумовой концерт в моей жизни».

«Рок и симфонический оркестр оказались теми удачно подходящими друг другу ингредиентами, которые способны зажечь по полной. Особенно, когда сквозь мелодию классического инструмента ты угадываешь ту самую нетленочку, которую знают все и по залу в этот момент прокатывается мощной, нарастающей волной эмоция»

«Я получил эстетическое удовольствие. Когда действительно бегают мурашки по телу и непроизвольно улыбаешься. Шура и Лёва, конечно, профессионалы с большой буквы. Да и все, кто делал этот праздник», писали фанаты в соцсетях.




Не обошлось без казусов. Прибыв рано утром в гостиницу, барабанщик группы Борис Лифшиц хотел перекусить. Музыкант-вегетарианец отправился завтракать. Но в бесплатных вариантах завтрака, включённых в стоимость номера, были то бекон, то буженина. Однако за отдельную плату можно было «собрать» вегетарианский завтрак, что и сделал барабанщик.

- Меня успокоил Медведь, которого я встретил на прогулке. После двух кружечек медку он признался мне: «Бывал я там после зимней спячки, забрёл с голодухи. Не очень… Хотя глазунья у них не плохая. Особенно правый глаз...» - шутливо написал Борис Лифшиц на своей странице в Instagram.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Прибыли в #Иркутск ! У нас на часах 12 ночи, здесь пять утра. ⠀ Дурацкое время. По московским ощущениям ты опоздал на ужин, по местным реалиям - опередил завтрак, до него ещё два часа... ⠀ Заселяемся. ⠀ - А завтрак, ну совершенно случайно, не идёт? - Да, шведский стол ещё спит, но вы можете позавтракать на цокольном этаже по #меню - Вау!!! Как неожиданно и приятно. ⠀ Отправляюсь туда ⠀ - Здравствуйте. Завтрак входит в стоимость Вашего номера. Вот меню, выбирайте номер завтрака. ⠀ Куда я попал? Все процессы пронумерованы… Пансион «Весёлый Робот»? ⠀ Фотографии красивые, выглядят аппетитно! ⠀ Но после изучения меню захотелось разгромить это кафе, и среди руин найти этого «диетолога», заглянуть ему в глаза и накормить его строго «по номерам» и именно в этой последовательности: ⠀ 1. Яичница с беконом, бутерброд с сыром и помидором, каша овсяная на молоке.. 2. Каша, творог, бутерброд с сыром и бужениной.. 3. ... 4. Омлет с сыром, сырники, помидоры нарезанные... ⠀ Но все же решил кафе не громить, во всяком случае на голодный желудок..) ⠀ Говорю: «Мне бы яичницу, сырники и бутер с сыром. Официантка как отрезала: «Нет, это невозможно!» ⠀ - Как? Это же есть в меню. - Да, но такого варианта нет! ⠀ «Я не могу нарушить то, что здесь написано. - говорит она, - выберете свой номер!» ⠀ ⠀⠀И тут я вспомнил стюардессу Коршунову…! Сестра!.. #ноэтонеточно ⠀ - Я не хочу «номер», я хочу есть… - Это невозможно. Смешивать нельзя. ⠀ Поздравляю, опять Театр Абсурда! Не успел соскучиться.. ⠀ Немая сцена. Сижу. На меня смотрят. Молча. ⠀ С чувством проигравшего батл бросаю меню на стол и вдруг вижу на его обратной стороне всё есть! И яичница, и сырники, и бутер - все остальное, отдельно! Я аж подпрыгнул: «Ну так вот же, смотрите! Здесь все отдельно!» ⠀ - Это не для вас! - Почему??? - Это за деньги! А Вы по номеру. - Но это же то же самое??? - Да, но за деньги! - Ок! Несите за деньги! ⠀ Хорошо, что я знаю слово «Аминь», а то бы.. ⠀ P.S. Меня успокоил Медведь, которого я встретил на прогулке. После двух кружечек медку он признался мне: «Бывал я там после зимней спячки, забрёл с голодухи. Не очень.. Хотя глазунья у них не плохая. Особенно правый глаз..» ⠀ #борислифшиц #би2 #бесилкаотборяна

Публикация от Boris Lifshits (@borislifshits)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#Иркутск, Спасибо, было очень круто и душевно! 💛 ⠀ Какой русский не поёт в Иркутске? ⠀ Вопрос не только репертуарный, но теперь и риторический! ⠀ Пели как будто репетировали уже давно, а может и на гастроли ездили, причём, именно таким составом!😀 ⠀ Ещё хотел поблагодарить за ваши советы по одежде! По крайней мере, я со спокойной душой выложил куртку и пока не пожалел об этом! ⠀ Так и знал – в Сибири всё #чётко ! Сказали, что будет тепло, значит реально как летом! (вчера гулял в одной футболке.) ⠀ Сказали, что выступление в «Ледовом Дворце», так реально В ЛЕДОВОМ! Я так на саундчеке замёрз, чуть дубу не дал! ⠀ (Хорошо, что посоветовали взять толстовку!) ⠀ Но с вашим приходом холод ушёл, стало тепло и уютно! Концерт прошёл на одном дыхании! Спасибо вам, дорогие!🤗 ⠀ Пишите о ваших впечатлениях, это для нас всегда очень важно! ⠀ Надеюсь, что сегодня будет такая же тёплая погода, ведь мне надо найти кое-что важное в Иркутске..😜 ⠀ #борислифшиц #би2 #гастроли #би2ссимфоническиморкестром #солоотборяна ⠀ 🎞 @lavrenteva_kroft

Публикация от Boris Lifshits (@borislifshits)



До этого «Би-2» были в Иркутске в ноябре 2019 года. Тогда они выступили с шоу «Горизонт событий». Многих фанатов из других городов, в том числе из Бурятии, возмутило, что рокеры «зачастили» туда. Организаторы объяснили высоким спросом.

В Улан-Удэ рокеры в последний раз были в 2017 году с программой «Best of». Концерт прошёл в ФСК с большим успехом и никого не оставил равнодушным.

Из Иркутска «Би-2» отправились в Красноярск, потом – Новосибирск и Омск.


 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Памятник Вампилову в Листвянке внесут в реестр
Памятник Вампилову в Листвянке внесут в реестр
Общество, 11.04.2019
На протяжении многих лет он являлся бесхозным объектом культуры
В Бурятии умер экс-лидер профсоюзов Анатолий Голых
В Бурятии умер экс-лидер профсоюзов Анатолий Голых
Общество, 11.04.2019
Он ушёл из жизни после продолжительной болезни
Пенсионерка, зачитавшая рэп в ледяном Байкале, снялась у Малахова
Пенсионерка, зачитавшая рэп в ледяном Байкале, снялась у Малахова
Общество, 11.04.2019
Женщина снялась в телешоу «Привет, Андрей!»
53-летняя улан-удэнка «зажигала» на концерте «Би-2» в Иркутске
53-летняя улан-удэнка «зажигала» на концерте «Би-2» в Иркутске
Общество, 11.04.2019
В соседнем регионе рокеры выступили с симфоническим оркестром. ФОТО. ВИДЕО
Иркутск примет первенство СФО по танцевальному спорту
Иркутск примет первенство СФО по танцевальному спорту
Общество, 11.04.2019
Юные танцоры будут соревноваться в латиноамериканской программе
Уроженка Бурятии выиграла премию компании «Яндекс»
Уроженка Бурятии выиграла премию компании «Яндекс»
Общество, 11.04.2019
Она получит 350 тысяч рублей, приглашение на стажировку в «Яндексе» и другие призы
58 коров передадут малообеспеченным семьям Бурятии
58 коров передадут малообеспеченным семьям Бурятии
Общество, 11.04.2019
Проект «Социальный контракт» охватил более 1000 семей
В Забайкалье создадут заказник «Ингамакит»
В Забайкалье создадут заказник «Ингамакит»
Общество, 11.04.2019
Также создадут памятник природы «Удокан»
Дисквалификацию Тамира Галанова хотят обжаловать
Дисквалификацию Тамира Галанова хотят обжаловать
Общество, 11.04.2019
В спортивных кругах Бурятии шокированы двухлетней дисквалификацией претендента на Олимпийские игры в Токио
В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый богине Белая Тара
В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый богине Белая Тара
Общество, 11.04.2019
Всего в турнире примут участие около 1000 борцов
Анатолий Михаханов: Беременные просили погладить их по животу
Анатолий Михаханов: Беременные просили погладить их по животу
Общество, 11.04.2019
Именитый спортсмен рассказал о мире сумо, жизни в Японии и своём выдающемся учителе  
Улан-удэнцу запретили посещать бары
Улан-удэнцу запретили посещать бары
Общество, 11.04.2019
Мужчина признан злостным нарушителем административного порядка
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Общество, 11.04.2019
Оно зафиксировано недалеко от Ольхона

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^