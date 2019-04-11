Иркутск примет первенство СФО по танцевальному спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Юные танцоры будут соревноваться в латиноамериканской программе



В Иркутске во дворце спорта «Труд» 13 и 14 апреля пройдёт первенство Сибирского федерального округа по танцевальному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет. В турнире примут участие около 40 сильнейших пар из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба минспорта области.



Юные танцоры будут соревноваться в латиноамериканской программе (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв). От Приангарья в первенстве Сибири примут участие представители иркутских танцевальных клубов «Байкал-Данс», «Гармония», «Лотос», «Диамант» и других. Также для участия в турнире зарегистрировались спортсмены из Ангарска, Усть-Илимска, Братска.



Как отметил президент Федерации танцевального спорта Иркутской области Алексей Федоренко, в эти дни параллельно с первенством СФО будут проходить соревнования среди шести возрастных категорий: дети 9 лет и моложе и 10-11 лет, юниоры 14-15 лет, молодёжь 16-18 лет, взрослые 19 лет и старше.



- Для танцевальных пар этих возрастных групп предусмотрено два вида программы: европейская и латиноамериканская. Ожидается, что в целом за два дня на паркет дворца спорта «Труд» выйдут около 800 пар, представляющих сильнейшие танцевальные клубы, - сказал Алексей Федоренко.





