Юные танцоры будут соревноваться в латиноамериканской программе
В Иркутске во дворце спорта «Труд» 13 и 14 апреля пройдёт первенство Сибирского федерального округа по танцевальному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет. В турнире примут участие около 40 сильнейших пар из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба минспорта области.
Юные танцоры будут соревноваться в латиноамериканской программе (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв). От Приангарья в первенстве Сибири примут участие представители иркутских танцевальных клубов «Байкал-Данс», «Гармония», «Лотос», «Диамант» и других. Также для участия в турнире зарегистрировались спортсмены из Ангарска, Усть-Илимска, Братска.
Как отметил президент Федерации танцевального спорта Иркутской области Алексей Федоренко, в эти дни параллельно с первенством СФО будут проходить соревнования среди шести возрастных категорий: дети 9 лет и моложе и 10-11 лет, юниоры 14-15 лет, молодёжь 16-18 лет, взрослые 19 лет и старше.
- Для танцевальных пар этих возрастных групп предусмотрено два вида программы: европейская и латиноамериканская. Ожидается, что в целом за два дня на паркет дворца спорта «Труд» выйдут около 800 пар, представляющих сильнейшие танцевальные клубы, - сказал Алексей Федоренко.
Иркутск примет первенство СФО по танцевальному спорту
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На протяжении многих лет он являлся бесхозным объектом культуры
Он ушёл из жизни после продолжительной болезни
Женщина снялась в телешоу «Привет, Андрей!»
Проводятся ремонтные работы
В соседнем регионе рокеры выступили с симфоническим оркестром. ФОТО. ВИДЕО
Юные танцоры будут соревноваться в латиноамериканской программе
Она получит 350 тысяч рублей, приглашение на стажировку в «Яндексе» и другие призы
Проект «Социальный контракт» охватил более 1000 семей
Также создадут памятник природы «Удокан»
В спортивных кругах Бурятии шокированы двухлетней дисквалификацией претендента на Олимпийские игры в Токио
Он откроет сезон республиканских игр КВН
Всего в турнире примут участие около 1000 борцов
Именитый спортсмен рассказал о мире сумо, жизни в Японии и своём выдающемся учителе
Мужчина признан злостным нарушителем административного порядка
Оно зафиксировано недалеко от Ольхона