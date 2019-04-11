Волонтер из Бурятии пройдет с «Бессмертным полком» в Москве

В главном параде страны уже участвовали ребята из нашей республики



Максима Мурашкина из Улан-Удэ приняли в волонтеры Парада Победы в российской столице.



Молодому волонтеру всегда было интересно общение и помощь ветеранам ВОВ, процесс организации и проведения Парада. Поучаствовав в каждом Параде Победы сначала в Кяхте, а после и в Улан-Удэ, Максим подал заявку на сопровождение «Бессмертного полка», проходящего по улицам Москвы, и прошёл собеседование. По словам волонтера, до него в таком масштабном мероприятие уже участвовали ребята из нашей республики.



«Я искренне счастлив, что окажусь там. Для меня это большая честь быть частью главного Парада Победы в столице нашей Родины... Бесконечно благодарен ветеранам, что у нас есть возможность заниматься любимыми делами в мирных условиях», – передает слова Максима пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

