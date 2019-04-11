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Волонтер из Бурятии пройдет с «Бессмертным полком» в Москве

Волонтер из Бурятии пройдет с «Бессмертным полком» в Москве
Общество,  Фото:pixabay.com
В главном параде страны уже участвовали ребята из нашей республики

Максима Мурашкина из Улан-Удэ приняли в волонтеры Парада Победы в российской столице.

Молодому волонтеру всегда было интересно общение и помощь ветеранам ВОВ, процесс организации и проведения Парада. Поучаствовав в каждом Параде Победы сначала в Кяхте, а после и в Улан-Удэ, Максим подал заявку на сопровождение «Бессмертного полка», проходящего по улицам Москвы, и прошёл собеседование. По словам волонтера, до него в таком масштабном мероприятие уже участвовали ребята из нашей республики.

«Я искренне счастлив, что окажусь там. Для меня это большая честь быть частью главного Парада Победы в столице нашей Родины... Бесконечно благодарен ветеранам, что у нас есть возможность заниматься любимыми делами в мирных условиях», – передает слова Максима пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
волонтеры Бессмертный полк Москва
 
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