В главном параде страны уже участвовали ребята из нашей республики
Максима Мурашкина из Улан-Удэ приняли в волонтеры Парада Победы в российской столице.
Молодому волонтеру всегда было интересно общение и помощь ветеранам ВОВ, процесс организации и проведения Парада. Поучаствовав в каждом Параде Победы сначала в Кяхте, а после и в Улан-Удэ, Максим подал заявку на сопровождение «Бессмертного полка», проходящего по улицам Москвы, и прошёл собеседование. По словам волонтера, до него в таком масштабном мероприятие уже участвовали ребята из нашей республики.
«Я искренне счастлив, что окажусь там. Для меня это большая честь быть частью главного Парада Победы в столице нашей Родины... Бесконечно благодарен ветеранам, что у нас есть возможность заниматься любимыми делами в мирных условиях», – передает слова Максима пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
Волонтер из Бурятии пройдет с «Бессмертным полком» в Москве
Общество, Фото:
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