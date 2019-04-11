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Уроженка Бурятии выиграла премию компании «Яндекс»

Уроженка Бурятии выиграла премию компании «Яндекс»
Общество, 
Она получит 350 тысяч рублей, приглашение на стажировку в «Яндексе» и другие призы

30 января компания «Яндекс» объявила о запуске научной премии имени Ильи Сегаловича, созданной для поддержки молодых исследователей и научного сообщества России, Беларуси и Казахстана. Накануне премия была вручена первым лауреатам.

- Из 262 заявок совет премии выбрал 9 победителей в номинации «Молодые исследователи» и 4 победителей в номинации «Научные руководители». Ещё 17 человек стали финалистами премии, - сообщается в официальной группе компании в соцсети.

В номинации «Молодые исследователи» победили студенты, аспиранты различных вузов, в том числе и уроженка Бурятии Марина Мунхоева. Она является аспиранткой Сколтеха.

Ей вручили - как и всем лауреатам - денежную премию в размере 350 тысяч рублей. Последняя будет выплачиваться с сентября 2019 года по июнь 2020-го по 35 тысяч рублей в месяц. Также Марина получит поездку на международную конференцию по искусственному интеллекту, персонального ментора и приглашение на научную стажировку в отделе исследований «Яндекса».

- Среди работ лауреатов — классификация эмоций в речи, теоретический анализ нейросетевых моделей, улучшение методов оптимизации, машинный перевод для редких языков, распознавание болезней растений по изображениям, - отмечается в сообществе «Яндекса» в Facebook.

Иван Оселедец, руководитель группы научных вычислений Сколтеха, доцент, доктор физико-математических наук, выразил благодарность Марине Мунхоевой и ещё одному аспиранту Сколковского института науки и технологий Валентину Хрулькову за результаты.

- Горжусь результатами, спасибо огромное! Марина Мунхоева и Валентин Хрульков получили премии молодым исследователям, а мне вручили премию как научному руководителю. В целом, из 13 премий вручены исследователям из Сколтеха, - написал он на своей странице в социальной сети.

Иван Оселедец также стал победителем конкурса, но уже в номинации «Научные руководители» (за вклад в развитие научного сообщества и подготовку молодых учёных).

Известно, что Марина Мунхоева из Улан-Удэ, а сейчас проживает в Москве.

Справка:

Научная премия Яндекса им. Ильи Сегаловича

Премия имени Ильи Сегаловича учреждена для поддержки молодых исследователей и научного сообщества в России, Беларуси и Казахстане. Она вручается студентам, аспирантам и научным руководителям за достижения в следующих областях компьютерных наук:
- машинное обучение;
- компьютерное зрение;
- информационный поиск и анализ данных;
- обработка естественного языка и машинный перевод;
- распознавание и синтез речи.

Студенты и аспиранты могут сами подавать заявки на соискание премии, а также номинировать научных руководителей.

Студентам и аспирантам вручают денежную премию в размере 350 тысяч рублей. Она будет выплачиваться с сентября 2019 года по июнь 2020-го по 35 тысяч рублей в месяц. Лауреаты также получат поездку на международную конференцию по искусственному интеллекту, персонального ментора и приглашение на научную стажировку в отделе исследований «Яндекса».

Научные руководители получают денежную премию в размере 700 тысяч рублей. Она будет выплачиваться с сентября 2019 года по июнь 2020-го по 70 тысяч рублей в месяц.

Илья Сегалович (1964—2013) - сооснователь и директор по технологиям «Яндекса», создатель первой версии поисковика и соавтор слова «Яндекс», один из организаторов реабилитационного художественного центра «Дети Марии».
ученые премия
 
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