Победители поедут в Киров для участия в федеральном этапе
26 апреля в Улан-Удэнском комплексном Центре соцобслуживания «Доверие» пройдет региональный этап IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Чемпионат представляет собой лично-командные соревнования, предусматривающие выполнение заданий. Победители в личном первенстве выявляются по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».
На этапах чемпионата пенсионеры покажут владение компьютерными технологиями независимо от уровня подготовки по 4 номинациям:
- работа на портале и в приложении Пенсионного фонда Российской Федерации;
- работа в поисковой системе Яндекс;
- задание по безопасности в интернете;
- необходимые компетенции и навыки для выполнения задания на смартфоне.
Каждый участник будет обеспечен операционной системой Windows 7/8, Microsoft Office 2007/2010, браузерами Internet Explorer, Opera. Перед началом соревнований участникам будет предоставлено 10 минут для знакомства с «Рабочим столом», папками и шаблонами заданий; проверки работы клавиатуры и мыши; а также правильной организации рабочего места. Не допускается использование участниками портативных запоминающих устройств.
Два победителя регионального этапа направятся в г. Киров для участия в федеральном этапе, который пройдет с 5 по 7 июня этого года, сообщает Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.
Пенсионеры Улан-Удэ посоревнуются в компьютерном многоборье
Общество, Фото:
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