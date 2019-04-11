Пенсионеры Улан-Удэ посоревнуются в компьютерном многоборье

Победители поедут в Киров для участия в федеральном этапе



26 апреля в Улан-Удэнском комплексном Центре соцобслуживания «Доверие» пройдет региональный этап IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Чемпионат представляет собой лично-командные соревнования, предусматривающие выполнение заданий. Победители в личном первенстве выявляются по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».



На этапах чемпионата пенсионеры покажут владение компьютерными технологиями независимо от уровня подготовки по 4 номинациям:

- работа на портале и в приложении Пенсионного фонда Российской Федерации;

- работа в поисковой системе Яндекс;

- задание по безопасности в интернете;

- необходимые компетенции и навыки для выполнения задания на смартфоне.



Каждый участник будет обеспечен операционной системой Windows 7/8, Microsoft Office 2007/2010, браузерами Internet Explorer, Opera. Перед началом соревнований участникам будет предоставлено 10 минут для знакомства с «Рабочим столом», папками и шаблонами заданий; проверки работы клавиатуры и мыши; а также правильной организации рабочего места. Не допускается использование участниками портативных запоминающих устройств.



Два победителя регионального этапа направятся в г. Киров для участия в федеральном этапе, который пройдет с 5 по 7 июня этого года, сообщает Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.

