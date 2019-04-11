11 Апреля

10 Апреля

Популярное

58 коров передадут малообеспеченным семьям Бурятии

58 коров передадут малообеспеченным семьям Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Проект «Социальный контракт» охватил более 1000 семей

С апреля по декабрь 2019 года минсоцзащиты Бурятии планирует передать 58 коров малообеспеченным гражданам. С начала реализации с 2010 года проект «Социальный контракт» охватил 1047 семей.

- Программа помогает жителям республики преодолеть трудную жизненную ситуацию. В Бурятии на 1 апреля 2019 года участниками социального контракта являются 289 семей. За I квартал текущего года 27 голов КРС в возрасте 1,5-2-х лет переданы в новые малообеспеченные семьи, с которыми заключены социальные контракты, соответственно, столько же семей уже выполнили свои обязательства, - сообщила пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

На сегодняшний день в личных подсобных хозяйствах участников социального контракта общее поголовье крупного рогатого скота составляет 517 голов.

Суть программы в том, что корова в возрасте до 5 лет передаётся в безвозмездное пользование малообеспеченного гражданина или семьи. Но при этом участник соцконтракта должен вырастить приплод до достижения 2 лет и передать одну корову в следующую малообеспеченную семью.


коровы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Уроженка Бурятии выиграла премию компании «Яндекс»
Уроженка Бурятии выиграла премию компании «Яндекс»
Общество, 11.04.2019
Она получит 350 тысяч рублей, приглашение на стажировку в «Яндексе» и другие призы
58 коров передадут малообеспеченным семьям Бурятии
58 коров передадут малообеспеченным семьям Бурятии
Общество, 11.04.2019
Проект «Социальный контракт» охватил более 1000 семей
В Забайкалье создадут заказник «Ингамакит»
В Забайкалье создадут заказник «Ингамакит»
Общество, 11.04.2019
Также создадут памятник природы «Удокан»
Дисквалификацию Тамира Галанова хотят обжаловать
Дисквалификацию Тамира Галанова хотят обжаловать
Общество, 11.04.2019
В спортивных кругах Бурятии шокированы двухлетней дисквалификацией претендента на Олимпийские игры в Токио
В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый богине Белая Тара
В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый богине Белая Тара
Общество, 11.04.2019
Всего в турнире примут участие около 1000 борцов
Анатолий Михаханов: Беременные просили погладить их по животу
Анатолий Михаханов: Беременные просили погладить их по животу
Общество, 11.04.2019
Именитый спортсмен рассказал о мире сумо, жизни в Японии и своём выдающемся учителе  
Улан-удэнцу запретили посещать бары
Улан-удэнцу запретили посещать бары
Общество, 11.04.2019
Мужчина признан злостным нарушителем административного порядка
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Общество, 11.04.2019
Оно зафиксировано недалеко от Ольхона
Федеральные дорожники в Бурятии готовы к непогоде
Федеральные дорожники в Бурятии готовы к непогоде
Общество, 11.04.2019
11 апреля в Бурятии ожидаются неблагоприятные погодные условия
Корейских блогеров поразила красота зимнего Байкала. Видео
Корейских блогеров поразила красота зимнего Байкала. Видео
Общество, 11.04.2019
Видео реакции корейцев на Байкал набрало почти 130 тысяч просмотров
«Мельница» исполнит все свои хиты в Бурятии
«Мельница» исполнит все свои хиты в Бурятии
Общество, 11.04.2019
Группа выступит на фестивале «Голос кочевников»
Тамира Галанова дисквалифицировали на два года
Тамира Галанова дисквалифицировали на два года
Общество, 11.04.2019
В допинг-пробе бурятского боксёра обнаружили запрещённое вещество  
В Бурятии зенитчики выпустили боевые ракеты
В Бурятии зенитчики выпустили боевые ракеты
Общество, 11.04.2019
В боевых стрельбах участвовали более 3,5 тысяч военных
Жители Бурятии переживают за Далай-ламу
Жители Бурятии переживают за Далай-ламу
Общество, 11.04.2019
Они молятся за его скорейшее выздоровление

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^