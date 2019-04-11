Проект «Социальный контракт» охватил более 1000 семей
С апреля по декабрь 2019 года минсоцзащиты Бурятии планирует передать 58 коров малообеспеченным гражданам. С начала реализации с 2010 года проект «Социальный контракт» охватил 1047 семей.
- Программа помогает жителям республики преодолеть трудную жизненную ситуацию. В Бурятии на 1 апреля 2019 года участниками социального контракта являются 289 семей. За I квартал текущего года 27 голов КРС в возрасте 1,5-2-х лет переданы в новые малообеспеченные семьи, с которыми заключены социальные контракты, соответственно, столько же семей уже выполнили свои обязательства, - сообщила пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
На сегодняшний день в личных подсобных хозяйствах участников социального контракта общее поголовье крупного рогатого скота составляет 517 голов.
Суть программы в том, что корова в возрасте до 5 лет передаётся в безвозмездное пользование малообеспеченного гражданина или семьи. Но при этом участник соцконтракта должен вырастить приплод до достижения 2 лет и передать одну корову в следующую малообеспеченную семью.
58 коров передадут малообеспеченным семьям Бурятии
Общество, Фото:
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