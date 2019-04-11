В Забайкалье создадут заказник «Ингамакит»

Также создадут памятник природы «Удокан»



На территории Каларского района Забайкалья будут созданы комплексный заказник регионального значения «Ингамакит» и государственный памятник природы «Удокан». Это стало возможным после заключения договора крупной компании с Институтом природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (ИПРЭК СО РАН) о финансировании разработки эколого-экономического обоснования создания двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ).



Территория проектируемого заказника имеет особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов, местообитаний редких и исчезающих видов растений и животных Верхнечарской впадины и предгорий хребта Удокан.



Создание государственного памятника природы «Удокан» позволит сохранить в естественном состоянии живописные природные комплексы в районах древней вулканической активности (кратерные воронки, наслоения лав, скалы-останцы, ущелья, гроты, водопады, минеральные источники, палеонтологические памятники).



Подготовку необходимых для создания ООПТ документов планируется завершить до конца 2019 года. Создание двух охраняемых территорий предусмотрено концепцией развития системы ООПТ регионального значения до 2030 года, утверждённой распоряжением регионального правительства.



В рамках обязательств по договору ИПРЭК СО РАН обобщит архивные материалы, в том числе отчёты по результатам полевых работ, проведённых в прошлые годы, подготовит картографические материалы с каталогом географических координат поворотных точек. Исследователи представят эколого-экономическое обоснование организации особо охраняемых природных территорий с описанием природных условий, флоры и фауны, в том числе охраняемых видов растений и животных, почвенного покрова, современного состояния экосистем, социально-экономических характеристик территории, палеонтологических и стратиграфических памятников, сообщает пресс-служба правительства края.









