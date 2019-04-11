Первый этап пройдет в мае в Черемхово
5 мая любители скорости соберутся на первый этап Кубка Иркутской области по мотокроссу в Черемхово на мототрассе «Каскад». Соревнование приурочено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Заезды пройдут в 6 классах. Будут специальные классы как для детей 8-12 лет, так и для «ветеранов» старше 45 лет. Соревноваться спортсмены станут в командном и в личном зачёте.
Организатор мероприятия Отдел по физкультуре, спорту и молодёжной политике Администрации Черемхово при содействии Федерации Мотоспорта Иркутской области.
В Иркутской области состоится Кубок по мотокроссу
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