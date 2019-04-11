На Байкале произошло землетрясение

Оно зафиксировано недалеко от Ольхона



Подземный толчок был зафиксирован в ночь на четверг в акватории озера Байкал возле Ольхона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой сайт Байкальского филиала Геофизической службы РАН.



Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 3:46 по иркутскому времени (22:46 мск) в точке с координатами 53.46 градусов северной широты 107.78 восточной долготы. Эпицентр находился вблизи северной оконечности самого крупного и единственного обитаемого байкальского острова Ольхон.



Энергетический класс землетрясения - 10.3, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,5.

