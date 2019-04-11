Улан-удэнцу запретили посещать бары

Мужчина признан злостным нарушителем административного порядка



УМВД России по Улан-Удэ обратилось в суд с заявлением об установлении дополнительного временного административного ограничения в отношении нарушителя.



Как оказалось, решением суда за мужчиной был установлен административный надзор сроком на три года. Он должен был являться в орган внутренних дел один раз в месяц. Позднее последовал ряд дополнительных административных ограничений и в итоге был обязан являться в орган внутренних дел для регистрации четыре раза в месяц.



- В период надзора ответчик три раза привлекался к административной ответственности. В связи с чем, административный истец просил установить дополнительные административные ограничения, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.



Суд установил дополнительные административные нарушения и теперь ему нельзя посещать кафе, бары и рестораны, где продают алкоголь.



- По мнению суда, установление дополнительных ограничений является необходимым и обоснованным в целях предупреждения совершения последним новых преступлений и других правонарушений, окажет на ответчика положительное индивидуальное профилактическое воздействие в целях защиты государственных и общественных интересов, - поясняют в суде.



Решение вступило в законную силу.

