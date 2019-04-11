«Эльдиярчик дорогой»: В Улан-Удэ приехал чемпион Высшей лиги КВН









В столицу Бурятии прибыл Эльдияр Кененсаров, фронтмен команды КВН «Азия MIX» (Бишкек, Киргизия), которая стала чемпионом Высшей лиги в 2016 году.- К нам приехал, к нам приехал! Эльдиярчик дорогой! Уже завтра состоится Республиканский фестиваль КВН. А сегодня вас ждёт Амархуу Борхуу и лучшие творческие коллективы высших учебных заведений Республики Бурятия. Эльдияр Кененсаров, добро пожаловать в Бурятию! – написал на своей странице Чингис Болотов, лидер КВН-движения республики.К посту прикреплена совместная фотография бурятского юмориста с капитаном известной команды КВН «Азия MIX».