«Эльдиярчик дорогой»: В Улан-Удэ приехал чемпион Высшей лиги КВН

В столицу Бурятии прибыл Эльдияр Кененсаров, фронтмен команды КВН «Азия MIX» (Бишкек, Киргизия), которая стала чемпионом Высшей лиги в 2016 году.
- К нам приехал, к нам приехал! Эльдиярчик дорогой! Уже завтра состоится Республиканский фестиваль КВН. А сегодня вас ждёт Амархуу Борхуу и лучшие творческие коллективы высших учебных заведений Республики Бурятия. Эльдияр Кененсаров, добро пожаловать в Бурятию! – написал на своей странице Чингис Болотов, лидер КВН-движения республики.
К посту прикреплена совместная фотография бурятского юмориста с капитаном известной команды КВН «Азия MIX».
Как сообщал «Байкал-Daily», завтра, 12 апреля, в Улан-Удэ состоится открытие сезона республиканских игр КВН. Игра пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе.
Сезон откроет Эльдияр Кененсаров.
- Я давно мечтал увидеть Байкал. Ещё хочу провести медитацию в Иволгинском дацане, - отмечал ранее звёздный гость.
Здесь выступят 12 лучших команд Бурятии и Забайкальского края. Команды разыграют Кубок вузов, Кубок работающей молодёжи, Кубок чемпионов.
Сегодня же, 11 апреля, в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоится «Студенческая весна». Гала-концерт творческого состязания студентов завершится выступлением победителем шоу «Народный артист» Амархуу Борхуу.