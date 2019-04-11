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В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый богине Белая Тара

В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый богине Белая Тара
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Всего в турнире примут участие около 1000 борцов

20 апреля в ФСК состоится международный турнир по национальной борьбе бухэ барилдаан, посвящённый богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ – покровительнице высших иерархов России.

Состязания проводятся с 2007 года под эгидой Буддийской традиционной Сангхи России при поддержке правительства Бурятии.

Ожидается приезд сборных команд из Забайкальского края, Иркутской области, Тывы и Монголии. Всего же в турнире примут участие около 1000 борцов.

- Соревнования проводятся по олимпийской системе. По правилам бурятской борьбы, каждый участник должен иметь два кушака - красного и синего цветов. Обязательно на ковёр выходить в шуудаке или в шортах, с завязанными кушаками, в национальном головном уборе. Борцы будут выходить на ковёр босиком. Мужчины борются 5 минут, юноши – 3 минуты. В случае ничьи борцы продолжают борьбу на кушаках до победного завершения, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Взвешивание пройдёт 19 апреля.

Все победители и призёры соревнования будут награждены оригинальными медалями, дипломами, денежными призами. Победителям юношеского турнира в каждой весовой категории будут подарены необычные призы.



Справка:

В ноябре 1741 года, взойдя на трон, дочь Петра I Елизавета одним из первых своих указов признала буддизм официально существующим на территории Российской империи, узаконив существование 11 бурятских дацанов и предоставив широкие права служившим при них 150 ламам.

В 1764 году Екатерина II своим указом утвердила новый государственный пост – пост Пандито Хамбо ламы, главы традиционного буддизма России, заложив этим самым основы иерархической системы российского буддийского духовенства. Екатерина Великая даровала этот пост основателю первого бурятского дацана – Цонгольского дацана «Балдан Брэйбун», ширээтэ ламе Дамба Даржа Заяеву.

В 1766 году императрицы Елизавета Петровны и Екатерина Великая бурятским буддийским духовенством и верующими были признаны защитниками буддизма, и тем самым заложена традиция особого почитания глав российского государства.
спорт национальная борьба
 
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