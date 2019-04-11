Корейских блогеров поразила красота зимнего Байкала. Видео

Популярный блогер из Южной Кореи заснял реакцию своей соотечественницы, известного комика, на виды зимнего Байкала. Молодых людей сильно впечатлила природа озера. На данный момент видео собрало чуть менее 130 тысяч просмотров и 800 комментариев.











<br />

Кристально чистый лёд и много белого снега – это то, на чём акцентировали несколько раз своё внимание ведущий и гость.- Это что лёд? Действительно, лёд, - восклицали герои ролика. – Похоже на драгоценности.- Катание на санях возможно только в России.- Снег такой белый, он похож на взбитые сливки, - делились они впечатлениями.После просмотра видео блогер и комик захотели посетить Россию, пообещав включить поездку в свои планы.