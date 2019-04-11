Концерты пройдут в областной филармонии.
C 1 по 3 мая в Иркутской областной филармонии проводится XII Областной Пасхальный музыкальный фестиваль «Повсюду Благовест звучит».
Своей основной целью организаторы фестиваля ставят пропаганду достижений отечественной духовной и классической музыки, а также знакомство жителей Приангарья с ведущими отечественными исполнителями духовной музыки. На концертах традиционно исполняются хоровая музыка отечественных композиторов, пасхальные песнопения, произведения современных отечественных авторов, симфонические произведения и арии.
В Иркутске Пасху отметят музыкальным фестивалем
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