В Иркутске пройдет фестиваль оперной музыки

На «Дыхание Байкала» приедут иностранные звёзды



С 15 по 19 мая Иркутск будет принимать IX Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала».



Как и в прошлые годы, в программе фестиваля состоятся четыре концерта с участием звёздных гостей. В день открытия фестиваля пройдет гала-концерт Губернаторского симфонического оркестра с приглашенными оперными солистами из Германии, Мальты, Болгарии, Санкт-Петербурга и Перми. В следующие дни ожидается концерт камерной музыки с фортепиано, концертное исполнение оперы Винченцо Беллини «Норма» и торжественное закрытие фестиваля, на которых также выступят почётные гости.



В рамках фестиваля «Дыхание Байкала» будет проведён отборочный тур престижного международного конкурса молодых оперных вокалистов имени Ганса Гэбора «Belvedere». Конкурсное прослушивание состоится 17 мая. Финальные состязания пройдут в Австрии с 30 июня по 7 июля этого года.

