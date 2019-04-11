В Бурятии зенитчики выпустили боевые ракеты

В боевых стрельбах участвовали более 3,5 тысяч военных



На полигоне Телемба в Бурятии расчёты зенитных ракетных систем С-400 соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, выполнили около 10 боевых пусков ракет.



Зенитчики успешно поразили специальные мишени «Армавир», имитирующие малозаметные аэродинамические цели.



Стрельбы проходили днём в условиях активной постановки условным противником радиопомех. Расчёты также выполнили поиск, обнаружение, идентификацию и сопровождение целей.



Боевые стрельбы состоялись в рамках масштабного полевого выхода подразделений войск ПВО, к которому привлечено около 3,5 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

