В боевых стрельбах участвовали более 3,5 тысяч военных
На полигоне Телемба в Бурятии расчёты зенитных ракетных систем С-400 соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, выполнили около 10 боевых пусков ракет.
Зенитчики успешно поразили специальные мишени «Армавир», имитирующие малозаметные аэродинамические цели.
Стрельбы проходили днём в условиях активной постановки условным противником радиопомех. Расчёты также выполнили поиск, обнаружение, идентификацию и сопровождение целей.
Боевые стрельбы состоялись в рамках масштабного полевого выхода подразделений войск ПВО, к которому привлечено около 3,5 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии зенитчики выпустили боевые ракеты
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