Жители Бурятии переживают за Далай-ламу

Далай-ламу госпитализировали во вторник в Нью-Дели в Индии.
Духовный лидер последователей тибетского буддизма почувствовал недомогание и был доставлен в больницу. Врачи обнаружили у Далай-ламы легочную инфекцию.
На сегодня состояние стабильное. В медучреждении он пробудет ещё несколько дней.
- Несмотря на сообщения о госпитализации Его Святейшества, учения для российских буддистов пройдут по плану 10-12 мая в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы. Его Святейшество госпитализирован всего на несколько дней. У него лёгкая инфекция, - сообщил РИА Новости представитель Далай-ламы в России, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
Буддисты из Бурятии переживают за Далай-ламу и молятся за его скорейшее выздоровление. Они оставляют многочисленные комментарии в социальных сетях:
«Переживаем за здоровье Его Святейшества, действительно самого добродетельного, душевного человека с большим сердцем, полного сострадания и участия ко всем живущим! Пусть болезни обходят его стороной, надеемся еще многие годы учиться у него мудрости и познанию мира и бытия»
«Хотелось бы надеяться - ничего серьёзного нет»
«Мы можем помочь скорейшему выздоровлению Его Святейшества Далай-ламе молитвами»
«Всё будет хорошо! Давайте аккумулировать положительную и позитивную энергию. Скорейшего выздоровления»
«Желаем скорейшего выздоровления»
«Пусть будет всё хорошо»
Как сообщал «Байкал-Daily», буддисты Бурятии давно просят о визите Далай-ламы в республику. Сам он в 2017 году заявил, что также молится о посещении буддийских регионов России. Сейчас въезд в страну духовному лидеру буддистов невозможен из-за позиции Китая, где Далай-лама находится в опале.
В 1992 году Далай лама посещал Бурятию.
Справка:
Далай-лама XIV - духовный лидер последователей тибетского буддизма. Лауреат Нобелевской премии мира (1989). В 2007 году награждён высшей наградой США — Золотой медалью Конгресса. До 27 апреля 2011 года также возглавлял Тибетское правительство в изгнании.
В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.