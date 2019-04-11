На станции кольцевания птиц в Бурятии делают сложную ловушку

Общество, Фото: Байкальский заповедник

Новый сезон стартовал на станции кольцевания птиц «Байкальская»



10 апреля 2019 года станция кольцевания птиц «Байкальская» Байкальского государственного заповедника открывала новый сезон. Свою историю станция ведёт с 1976 года. Она располагается на юго-восточном побережье озера Байкал, недалеко от посёлка Речка Мишиха, где проходит один из путей миграции птиц. Основателем станции кольцевания является кандидат биологических наук Андрей Васильченко. В 1976 году на стационаре «Речка Мишиха», который в будущем и стал станцией, он начал изучение особенностей миграции птиц Южного Прибайкалья и мечение пернатых специальными кольцами. После станцию вплоть до 1994 года возглавлял Владимир Баскаков. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.



Свою работу станция после более 20-летнего перерыва возобновила в 2012 году. Сегодня стартует восьмой сезон обновленной станции кольцевания птиц «Байкальская».



– Главная задача, которая стоит перед нами – закончить реконструкцию большой рыбачинской ловушки, которую мы начали еще в прошлом сезоне, – рассказывает младший научный сотрудник Байкальского заповедника Валентина Анисимова. – В сентябре мы начали ее перешивать, закончили два больших отсека. Осталось обновить коридор и ложные стенки ловушки. Этот процесс не такой уж простой, как может показаться. Самая большая сложность заключается в том, что, во-первых, ловушка шьется из сетки, которую используют для изготовления рыболовных тралов. Ячейки сети фиксированного размера, но при этом могут менять форму от квадрата до ромба, в связи с этим меняется и их диагональ. Поэтому прежде чем шить, нужно все правильно рассчитать и разметить, а после следить за тем, чтобы ничего не «съехало» со своего места. Во-вторых, километры швов, которые необходимо сделать, поскольку каждая ячейка должна быть пришита к веревочному каркасу ловушки, который, в свою очередь, крепится к столбам с помощью тросов и карабинов. Мы надеемся, что до конца апреля завершим реконструкцию и установим ловушку. А пока – будем ловить птиц паутинными сетями и кольцевать.



За тем, как проходит этот сезон на станции кольцевания птиц «Байкальская» можно следить на сайте Байкальского заповедника и в официальных группах станции кольцевания в социальных сетях.



