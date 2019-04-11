11 Апреля

10 Апреля

Популярное

На станции кольцевания птиц в Бурятии делают сложную ловушку

На станции кольцевания птиц в Бурятии делают сложную ловушку
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Новый сезон стартовал на станции кольцевания птиц «Байкальская»

10 апреля 2019 года станция кольцевания птиц «Байкальская» Байкальского государственного заповедника открывала новый сезон. Свою историю станция ведёт с 1976 года. Она располагается на юго-восточном побережье озера Байкал, недалеко от посёлка Речка Мишиха, где проходит один из путей миграции птиц. Основателем станции кольцевания является кандидат биологических наук Андрей Васильченко. В 1976 году на стационаре «Речка Мишиха», который в будущем и стал станцией, он начал изучение особенностей миграции птиц Южного Прибайкалья и мечение пернатых специальными кольцами. После станцию вплоть до 1994 года возглавлял Владимир Баскаков. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.

Свою работу станция после более 20-летнего перерыва возобновила в 2012 году. Сегодня стартует восьмой сезон обновленной станции кольцевания птиц «Байкальская».

– Главная задача, которая стоит перед нами – закончить реконструкцию большой рыбачинской ловушки, которую мы начали еще в прошлом сезоне, – рассказывает младший научный сотрудник Байкальского заповедника Валентина Анисимова. – В сентябре мы начали ее перешивать, закончили два больших отсека. Осталось обновить коридор и ложные стенки ловушки. Этот процесс не такой уж простой, как может показаться. Самая большая сложность заключается в том, что, во-первых, ловушка шьется из сетки, которую используют для изготовления рыболовных тралов. Ячейки сети фиксированного размера, но при этом могут менять форму от квадрата до ромба, в связи с этим меняется и их диагональ. Поэтому прежде чем шить, нужно все правильно рассчитать и разметить, а после следить за тем, чтобы ничего не «съехало» со своего места. Во-вторых, километры швов, которые необходимо сделать, поскольку каждая ячейка должна быть пришита к веревочному каркасу ловушки, который, в свою очередь, крепится к столбам с помощью тросов и карабинов. Мы надеемся, что до конца апреля завершим реконструкцию и установим ловушку. А пока – будем ловить птиц паутинными сетями и кольцевать.

За тем, как проходит этот сезон на станции кольцевания птиц «Байкальская» можно следить на сайте Байкальского заповедника и в официальных группах станции кольцевания в социальных сетях.

птицы заповедник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На станции кольцевания птиц в Бурятии делают сложную ловушку
На станции кольцевания птиц в Бурятии делают сложную ловушку
Общество, 11.04.2019
Новый сезон стартовал на станции кольцевания птиц «Байкальская»
18 домов в Улан-Удэ более суток оставались без холодной воды
18 домов в Улан-Удэ более суток оставались без холодной воды
Общество, 11.04.2019
Во время ремонта обнаружилась ещё одна неполадка 
На полигоне в Бурятии впервые проходит конкурс «Рембат»
На полигоне в Бурятии впервые проходит конкурс «Рембат»
Общество, 11.04.2019
В соревнованиях также участвуют военные Забайкальского, Хабаровского, Приморского краёв, Сахалинской и Амурской областей
Жителя Бурятии отправили в колонию за хранение наркотиков
Жителя Бурятии отправили в колонию за хранение наркотиков
Общество, 11.04.2019
За решёткой он проведёт более пяти лет
В Забайкалье задержали серийных воров
В Забайкалье задержали серийных воров
Общество, 11.04.2019
На счету ОПГ не менее 27 квартирных краж
В Бурятии сегодня ветреная погода
В Бурятии сегодня ветреная погода
Общество, 11.04.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике местами небольшой мокрый снег и снег
Нижнеангарск примет фестиваль песен
Нижнеангарск примет фестиваль песен
Общество, 10.04.2019
Он будет посвящен БАМу.
В Нижней Иволге соберутся авиамоделисты
В Нижней Иволге соберутся авиамоделисты
Общество, 10.04.2019
Первенство РБ определит лучшего среди школьников.
Забайкалье стало платить за информацию о виновниках природных пожаров
Забайкалье стало платить за информацию о виновниках природных пожаров
Общество, 10.04.2019
За задержание поджигателей сумма увеличивается.
Молодежь из Баргузинского района прошла в Федеральный проект
Молодежь из Баргузинского района прошла в Федеральный проект
Общество, 10.04.2019
Команда вошла в 100 лучших проекта «Пространство развития»
В День космонавтики в Улан-Удэ запустят ракеты
В День космонавтики в Улан-Удэ запустят ракеты
Общество, 10.04.2019
Первенство среди школьников по моделям ракет начнется в 10 часов.
Самбисты соберутся на «Дух Кочевника» в мае
Самбисты соберутся на «Дух Кочевника» в мае
Общество, 10.04.2019
Соревнования пройдут в столице Забайкальского края.
Алдар Самбуев вышел на лёд шоу «Ледниковый период. Дети» с травмой
Алдар Самбуев вышел на лёд шоу «Ледниковый период. Дети» с травмой
Общество, 10.04.2019
Отец юного фигуриста, семья которого родом из Бурятии, рассказал «Байкал-Daily», как по-мужски повёл себя сын на телешоу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^