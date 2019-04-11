18 домов в Улан-Удэ более суток оставались без холодной воды

Во время ремонта обнаружилась ещё одна неполадка



Вечером 9 апреля из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Верхняя 20 в Улан-Удэ, было отключено холодное водоснабжение в18 домах частного сектора с этой улицы.



Вчера ночью заменили аварийный участок заменили. Однако после подачи холодной воды была обнаружена течь. Из-за этого с шести утра вчерашнего дня до трёх ночи сегодняшнего люди оставались без холодной воды.



Участок стальной трубы заменили на пластиковый. На время отключения был организован подвоз воды. Общее время отключения 25 часов 50 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.