Во время ремонта обнаружилась ещё одна неполадка
Вечером 9 апреля из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Верхняя 20 в Улан-Удэ, было отключено холодное водоснабжение в18 домах частного сектора с этой улицы.
Вчера ночью заменили аварийный участок заменили. Однако после подачи холодной воды была обнаружена течь. Из-за этого с шести утра вчерашнего дня до трёх ночи сегодняшнего люди оставались без холодной воды.
Участок стальной трубы заменили на пластиковый. На время отключения был организован подвоз воды. Общее время отключения 25 часов 50 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
18 домов в Улан-Удэ более суток оставались без холодной воды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Новый сезон стартовал на станции кольцевания птиц «Байкальская»
Во время ремонта обнаружилась ещё одна неполадка
В соревнованиях также участвуют военные Забайкальского, Хабаровского, Приморского краёв, Сахалинской и Амурской областей
За решёткой он проведёт более пяти лет
На счету ОПГ не менее 27 квартирных краж
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике местами небольшой мокрый снег и снег
Он будет посвящен БАМу.
Первенство РБ определит лучшего среди школьников.
За задержание поджигателей сумма увеличивается.
Команда вошла в 100 лучших проекта «Пространство развития»
Конкурс одаренных детей пройдет в мае.
Первенство среди школьников по моделям ракет начнется в 10 часов.
Соревнование станет 2 этапом кубка РБ.
Соревнования пройдут в столице Забайкальского края.
Отец юного фигуриста, семья которого родом из Бурятии, рассказал «Байкал-Daily», как по-мужски повёл себя сын на телешоу