В соревнованиях также участвуют военные Забайкальского, Хабаровского, Приморского краёв, Сахалинской и Амурской областей
В Бурятии на полигоне Дивизионный Восточного военного округа (ВВО) впервые стартовал окружной этап конкурса специалистов ремонтных подразделений «Рембат».
В соревнованиях принимают участие сборные команды объединений ВВО из Бурятии, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краёв, Сахалинской и Амурской областей.
Конкурс стартует с индивидуальной гонки по экстремальной трассе. Экипажи на бронированных ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ-1, мастерских технического обслуживания МТО-УБ и ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ по очереди преодолевают противотанковый ров, колейный мост, узкие габаритные коридоры.
На контрольных рубежах экипажи машин БРЭМ-1 выполняют экстренную замену повреждённого катка условно подорванного на мине танка и эвакуацию застрявшего танка через задымленный участок.
В свою очередь экипажи РЭМ-КЛ на площадке специальных работ вытаскивают застрявший автомобиль с помощью эвакуационного оборудования с последующей транспортировкой его способом полу-подъёма.
После этого специалисты ремонтного подразделения проводят грузоподъёмные работы с помощью пневматического домкрата.
Соревновательная программа конкурса «Рембат» включает четыре этапа, в частности, индивидуальную гонку, огневую подготовку, военно-спортивную и смешанные эстафеты.
Победители конкурса полевой выучки «Рембат» смогут представлять ВВО на всеармейском этапе конкурса, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
На полигоне в Бурятии впервые проходит конкурс «Рембат»
Общество, Фото:
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