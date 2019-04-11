За решёткой он проведёт более пяти лет
Житель города Кяхта признан виновным по ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере» и «Незаконный сбыт наркотических средств».
Судом установлено, что местный житель у себя дома хранил наркотическое средство общей массой 270 граммов. Наркотик нашли и изъяли полицейские во время обыска.
- Незадолго до обыска обвиняемый передал другу наркотическое средство весом 0,485 г., что также установлено сотрудниками полиции. Наркотик изъят из незаконного оборота, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Мужчину приговорили у пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Жителя Бурятии отправили в колонию за хранение наркотиков
Общество, Фото:
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