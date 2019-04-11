В Забайкалье задержали серийных воров

На счету ОПГ не менее 27 квартирных краж
Следователи Забайкальского края завершили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, которые обвиняются в совершении около 30 имущественных преступлений.
ОПГ из 15 человек на протяжении двух лет совершали преступления в Краснокаменском, Балейском, Нерчинском, Газ-Заводском и других районах Забайкалья.
На счету злоумышленников не менее 27 краж из квартир, о совершении которых в большинстве случаев не было заявлено в органы внутренних дел. Участники группировки проникали в квартиры жителей города Краснокаменск, отжимая пластиковые окна. Они воровали бытовую технику, гаджеты и золотые украшения.
Помимо этих преступлений, участники ОПГ также подозреваются в серии разбойных нападений на предпринимателей и торговых представителей, а также грабежа и мошенничества. Ущерб, причинённый действиями злоумышленников, составил свыше полутора миллионов рублей.
- Следователями проведены десятки следственных действий в различных районах Забайкальского края, опрошено около ста свидетелей и потерпевших. В результате уголовное дело, возбуждённое по статьям 158 УК РФ «Кража», 162 УК РФ «Разбой», 161 УК РФ «Грабёж», 159 УК РФ «Мошенничество» с обвинительным заключением направлено в суд. На период расследования активные участники группировки содержались под стражей. Полицейским удалось установить места сбыта части похищенного имущества, изъять его и вернуть потерпевшим. – сообщают УМВД по Забайкальскому краю.
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