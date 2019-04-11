По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике местами небольшой мокрый снег и снег
Ветер северо-западный ночью 4-9, местами порывы до 15 м/с, днём 7-12, в отдельных районах порывы до 17-22 м/с. Температура днём 7-12, по Прибайкалью и северо-востоку 0-5 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 16 м/с. Температура днём 7-9 тепла.
В Бурятии сегодня ветреная погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 11.04.2019
На счету ОПГ не менее 27 квартирных краж
Общество, 11.04.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике местами небольшой мокрый снег и снег
Он будет посвящен БАМу.
Первенство РБ определит лучшего среди школьников.
За задержание поджигателей сумма увеличивается.
Команда вошла в 100 лучших проекта «Пространство развития»
Конкурс одаренных детей пройдет в мае.
Первенство среди школьников по моделям ракет начнется в 10 часов.
Соревнование станет 2 этапом кубка РБ.
Соревнования пройдут в столице Забайкальского края.
Отец юного фигуриста, семья которого родом из Бурятии, рассказал «Байкал-Daily», как по-мужски повёл себя сын на телешоу
Чемпионат среди женщин пройдет в октябре в Улан-Удэ.
Особый противопожарный режим действует на территории южных и центральных районов Приангарья.
Сегодня спасатели России и Монголии подписали план совместных действий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год
Призывная кампания стартовала 1 апреля