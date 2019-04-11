В Бурятии сегодня ветреная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике местами небольшой мокрый снег и снег



Ветер северо-западный ночью 4-9, местами порывы до 15 м/с, днём 7-12, в отдельных районах порывы до 17-22 м/с. Температура днём 7-12, по Прибайкалью и северо-востоку 0-5 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 16 м/с. Температура днём 7-9 тепла.