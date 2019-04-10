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Алдар Самбуев вышел на лёд шоу «Ледниковый период. Дети» с травмой

Алдар Самбуев вышел на лёд шоу «Ледниковый период. Дети» с травмой
Общество, 
Отец юного фигуриста, семья которого родом из Бурятии, рассказал «Байкал-Daily», как по-мужски повёл себя сын на телешоу

Как сообщал «Байкал-Daily», 9-летний Алдар Самбуев принял участие во втором сезоне шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети». Мальчик не смог покорить авторитетное жюри - Татьяну Навку, Романа Костомарова, Илью Авербуха и Максима Транькова – они нажали красные кнопки. Всё потому, что во время выступления Алдар упал на акселе в два оборота.



Мальчик вышел на лёд с травмой, это и стало причиной неудачи. Об этом «Байкал-Daily» рассказал отец Алдара Арсалан Самбуев.

- Он вышел травмированный и прыгать не мог. Там были ребята, которых он обыгрывал, но он не мог прыгать, поэтому справедливо не прошёл, - поделился папа мальчика.

Алдара на телевизионный кастинг отправили из спортивной школы. Сначала это был отбор по видеоматериалам, и как результат – участие в шоу. Не пройдя в дальнейший этап телепередачи, Алдар расстроился, но не показал своих эмоций на камеру и зрителям.

- Я рад, что он по-мужски себя повёл. Психологически ребёнку это тяжело, конечно. Мы были на съёмках, сами разволновались, а тут столько зрителей, свет, камеры, жюри, - вспомнил Арсалан.

Заниматься фигурным катанием Алдар начал случайно. Мальчик разболелся и врач рекомендовал ему чаще бывать на льду. Потом «лечение» переросло в нечто большее. Не исключено, что в будущем фигурное катание он не бросит и будет заниматься на профессиональном уровне.

- В этом виде спорта рано становятся профессионалами, если всё будет нормально – дойдёт. К тому же, у него есть свои сильные качества – это артистизм, которому его не учили, - признался Арсалан.

Возможно, Алдар примет участие в следующем сезоне шоу «Ледниковый период. Дети». И, возможно, также будет выступать его младший брат Тагару, который также занимается фигурным катанием. Тагару сейчас 7 лет, на телепроект берут как минимум 8-летних детей.

В Бурятии Алдар, который родился в Санкт-Петербурге, а сейчас живёт в Москве, гостил. Однако на записи передачи из-за волнения оговорился о значении своего имени: он сказал в переводе с «буддийского» вместо «бурятского».

- После этой ошибки я для себя поставил цель, что надо его почаще его возить в Бурятию изучать корни, - рассказал отец юного фигуриста.

Однако из-за напряжённого графика тренировок у Алдара практически нет свободного времени. Возможно, юный спортсмен приедет на сборы, которые в Бурятии теперь можно проводить на крытой ледовой арене IceМетр.

Отец мальчика родился в Санкт-Петербурге. Там родители Арсалана остались после студенчества. Дедушка Алдара по папиной линии из Онохоя, бабушка из Кижинги. Мама Алдара имеет белорусские корни. Прабабушка и прадедушка мальчика живут в Беларуси.

Сейчас семья живёт в Москве. В семье, кроме Алдара ещё двое детей: семилетний Тагар и четырёхлетний Донир.
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