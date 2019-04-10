В Бурятии подписали договор с монгольскими спасателями

Сегодня спасатели России и Монголии подписали план совместных действий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год
Такая практика в Бурятии применяется уже более десяти лет. Трёхсторонний план подписали Главное управление МЧС России по Республике Бурятия, Республиканское агентство ГО и ЧС и Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Монголии.
- Подписание годового плана способствует повышению качества обмена информацией и оповещения, а это, в свою очередь, позволит быстрее и эффективнее рассматривать вопросы взаимодействия, предупреждения, реагирования на чрезвычайные ситуации на приграничных районах Бурятии и Монголии. В частности, предупреждение, передача оперативной гидрологической информации о повышении уровней воды в бассейне реки Селенги на территории Монголии в период весеннего половодья и летнего паводка, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Бурятии генерал-майор внутренней службы Александр Марков.
Как отметили обе стороны, данное международное сотрудничество, безусловно, носит практический характер. Мероприятия, которые были ранее спланированы, принесли положительные результаты, – за последние годы не зафиксировано ни одного переходящего природного пожара как с одной стороны, так с другой.
- Подписание плана совместных мероприятий двух государств – важнейшее мероприятие для наших стран в борьбе со стихийными бедствиями. В рамках нашей встречи мы обсудили различные вопросы, обменялись мнениями. Все озвученные предложения будут включены в план основных мероприятий нашего агентства, это станет основным направлением нашего дальнейшего сотрудничества, - отметил начальник Департамента государственного резерва и гуманитарной помощи Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии полковник Чултэмсурэн Цогбаяр.
По информации ГУ МЧС по Бурятии
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