В Бурятии подписали договор с монгольскими спасателями

Сегодня спасатели России и Монголии подписали план совместных действий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год



Такая практика в Бурятии применяется уже более десяти лет. Трёхсторонний план подписали Главное управление МЧС России по Республике Бурятия, Республиканское агентство ГО и ЧС и Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Монголии.



- Подписание годового плана способствует повышению качества обмена информацией и оповещения, а это, в свою очередь, позволит быстрее и эффективнее рассматривать вопросы взаимодействия, предупреждения, реагирования на чрезвычайные ситуации на приграничных районах Бурятии и Монголии. В частности, предупреждение, передача оперативной гидрологической информации о повышении уровней воды в бассейне реки Селенги на территории Монголии в период весеннего половодья и летнего паводка, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Бурятии генерал-майор внутренней службы Александр Марков.



Как отметили обе стороны, данное международное сотрудничество, безусловно, носит практический характер. Мероприятия, которые были ранее спланированы, принесли положительные результаты, – за последние годы не зафиксировано ни одного переходящего природного пожара как с одной стороны, так с другой.



- Подписание плана совместных мероприятий двух государств – важнейшее мероприятие для наших стран в борьбе со стихийными бедствиями. В рамках нашей встречи мы обсудили различные вопросы, обменялись мнениями. Все озвученные предложения будут включены в план основных мероприятий нашего агентства, это станет основным направлением нашего дальнейшего сотрудничества, - отметил начальник Департамента государственного резерва и гуманитарной помощи Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии полковник Чултэмсурэн Цогбаяр.





По информации ГУ МЧС по Бурятии



