Призывная кампания стартовала 1 апреля
Специалисты психологической работы воинских частей в Бурятии совместно с социологами готовы к приёму новобранцев, которые будут призваны в войска в ходе стартовавшей весенней призывной кампании.
На пунктах приёма молодого пополнения военные психологи проведут первичное психологическое изучение новобранцев.
Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.
Кроме того, будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.
Исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные психологи в Бурятии протестируют новобранцев
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