10 Апреля

09 Апреля

Популярное

Военные психологи в Бурятии протестируют новобранцев

Военные психологи в Бурятии протестируют новобранцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Призывная кампания стартовала 1 апреля

Специалисты психологической работы воинских частей в Бурятии совместно с социологами готовы к приёму новобранцев, которые будут призваны в войска в ходе стартовавшей весенней призывной кампании.

На пунктах приёма молодого пополнения военные психологи проведут первичное психологическое изучение новобранцев.

Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Кроме того, будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.

Исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие призывники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области вступил в силу запрет разводить огонь на улице
В Иркутской области вступил в силу запрет разводить огонь на улице
Общество, 10.04.2019
Особый противопожарный режим действует на территории южных и центральных районов Приангарья.
Военные психологи в Бурятии протестируют новобранцев
Военные психологи в Бурятии протестируют новобранцев
Общество, 10.04.2019
Призывная кампания стартовала 1 апреля
На Байкале открытая вода местами размером с футбольное поле
На Байкале открытая вода местами размером с футбольное поле
Общество, 10.04.2019
Ледовая обстановка ухудшается на Байкале
Спортсмены Бурятии показали миру «Белую карту»
Спортсмены Бурятии показали миру «Белую карту»
Общество, 10.04.2019
Таким образом они присоединились ко всемирному флешмобу
Вокруг воинских частей Бурятии выкопали рвы от пожаров
Вокруг воинских частей Бурятии выкопали рвы от пожаров
Общество, 10.04.2019
Состоялась сплошная очистка полигонов
В Улан-Удэ у дацана высадят 30 тысяч цветов. Видео
В Улан-Удэ у дацана высадят 30 тысяч цветов. Видео
Общество, 10.04.2019
Свою помощь в посадке предложили горожане
День ветерана будут отмечать в Иркутской области
День ветерана будут отмечать в Иркутской области
Общество, 10.04.2019
День ветерана решили отмечать в первое воскресенье сентября  
Армрестлеры Бурятии отправились на «Сибирский медведь»
Армрестлеры Бурятии отправились на «Сибирский медведь»
Общество, 10.04.2019
За медали будут бороться восемь человек из Улан-Удэ
В Бурятии прошли «10 тысяч шагов к жизни»
В Бурятии прошли «10 тысяч шагов к жизни»
Общество, 10.04.2019
В Тункинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции присоединились ко всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
Ансамбли из Бурятии стали лауреатами в Казани
Ансамбли из Бурятии стали лауреатами в Казани
Общество, 10.04.2019
Для конкурсантов были проведены также мастер-классы по хореографии, актёрскому мастерству
Для осуждённых в Улан-Удэ провели молебен
Для осуждённых в Улан-Удэ провели молебен
Общество, 10.04.2019
Заключённых посетил иерей Антоний Хинганский
Улан-удэнцы напишут «Тотальный диктант»
Улан-удэнцы напишут «Тотальный диктант»
Общество, 10.04.2019
Мероприятие состоится в субботу
В Бурятии ухудшится погода
В Бурятии ухудшится погода
Общество, 10.04.2019
Ожидается шквалистый ветер
В Улан-Удэ показали, как благоустроят дворы. Фото
В Улан-Удэ показали, как благоустроят дворы. Фото
Общество, 10.04.2019
Игорь Шутенков рассмотрел дизайн-проекты по благоустройству дворов, а также площади Славы и сквера на Стеклозаводе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^