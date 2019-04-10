Военные психологи в Бурятии протестируют новобранцев

Призывная кампания стартовала 1 апреля



Специалисты психологической работы воинских частей в Бурятии совместно с социологами готовы к приёму новобранцев, которые будут призваны в войска в ходе стартовавшей весенней призывной кампании.



На пунктах приёма молодого пополнения военные психологи проведут первичное психологическое изучение новобранцев.



Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.



Кроме того, будут проведены различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.



Исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

