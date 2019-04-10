Ледовая обстановка ухудшается на Байкале
На озере Байкал наблюдается значительное ухудшение ледовой обстановки. Так, в проливе Ольхонские ворота на Малом море - участки открытой воды размером с футбольное поле. Аналогичная ситуация в большинстве заливов и бухтах. Толщина льда варьируется в пределах 30-60 сантиметров.
- Лёд приобрёл оттенки от матово-белого до тёмно-серого, он напитан водой и имеет игольчатую структуру. Это наиболее наглядное подтверждение его ненадёжности. Отмечаем крайне низкую степень культуры безопасного поведения у любителей подлёдной рыбалки, которые не обращают внимания на предупреждающие знаки, рискуя жизнью, выезжают на хрупкий весенний лёд. За выходные было выдворено более 20 транспортных средств, - сообщил Михаил Грудинин, старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка.
Специалисты ежедневно проводят беседы с рыбаками и туристами, вручают памятки, объясняя, что выход и выезд на лёд в это время года смертельно опасен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
На Байкале открытая вода местами размером с футбольное поле
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