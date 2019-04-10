Таким образом они присоединились ко всемирному флешмобу
6 апреля Бурятии отметила международный день спорта на благо развития и мира.
Все спортивные мероприятия, проводимые в республике с 1 по 10 апреля, были приурочены к международному дню спорта.
- Также Республика Бурятия присоединилась к флешмобу «Белая карта». Фотография с белой картой в руке – это символическое действие в противовес красной карте, которая означает самое серьёзное нарушение, допущенное спортсменом. Белый цвет, напротив, символизирует честность и конструктивный подход в спорте, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Спортсмены Бурятии показали миру «Белую карту»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Особый противопожарный режим действует на территории южных и центральных районов Приангарья.
Призывная кампания стартовала 1 апреля
Ледовая обстановка ухудшается на Байкале
Таким образом они присоединились ко всемирному флешмобу
Состоялась сплошная очистка полигонов
Работы продолжатся до мая
Свою помощь в посадке предложили горожане
День ветерана решили отмечать в первое воскресенье сентября
За медали будут бороться восемь человек из Улан-Удэ
В Тункинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции присоединились ко всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
Для конкурсантов были проведены также мастер-классы по хореографии, актёрскому мастерству
Заключённых посетил иерей Антоний Хинганский
Мероприятие состоится в субботу
Ожидается шквалистый ветер
Игорь Шутенков рассмотрел дизайн-проекты по благоустройству дворов, а также площади Славы и сквера на Стеклозаводе