Спортсмены Бурятии показали миру «Белую карту»

Таким образом они присоединились ко всемирному флешмобу



6 апреля Бурятии отметила международный день спорта на благо развития и мира.



Все спортивные мероприятия, проводимые в республике с 1 по 10 апреля, были приурочены к международному дню спорта.



- Также Республика Бурятия присоединилась к флешмобу «Белая карта». Фотография с белой картой в руке – это символическое действие в противовес красной карте, которая означает самое серьёзное нарушение, допущенное спортсменом. Белый цвет, напротив, символизирует честность и конструктивный подход в спорте, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

