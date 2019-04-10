Вокруг воинских частей Бурятии выкопали рвы от пожаров

Состоялась сплошная очистка полигонов



В соединениях и воинских частях в Бурятии начались комплексные профилактические меры в пожароопасный период.



Была проведена проверка готовности пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов. Также военнослужащие оборудовали противопожарные рвы и минерализованные полосы по периметру военных объектов и воинских частей.



Проведена и сплошная очистка полигонов от легковоспламеняющихся предметов, мусора и сухой травы.



Такие меры связаны, в первую очередь, с проведением стрельб как из стрелкового оружия, так и с использованием различных видов военной техники.



Внештатные пожарные команды и расчёты находятся в состоянии постоянной готовности, в том числе, при необходимости, оказать помощь местному населению.



Для совершенствования навыков с военнослужащими регулярно проводятся тренировки по локализации и тушению пожаров по различным сценариям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

