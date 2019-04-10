Состоялась сплошная очистка полигонов
В соединениях и воинских частях в Бурятии начались комплексные профилактические меры в пожароопасный период.
Была проведена проверка готовности пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов. Также военнослужащие оборудовали противопожарные рвы и минерализованные полосы по периметру военных объектов и воинских частей.
Проведена и сплошная очистка полигонов от легковоспламеняющихся предметов, мусора и сухой травы.
Такие меры связаны, в первую очередь, с проведением стрельб как из стрелкового оружия, так и с использованием различных видов военной техники.
Внештатные пожарные команды и расчёты находятся в состоянии постоянной готовности, в том числе, при необходимости, оказать помощь местному населению.
Для совершенствования навыков с военнослужащими регулярно проводятся тренировки по локализации и тушению пожаров по различным сценариям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Вокруг воинских частей Бурятии выкопали рвы от пожаров
Общество, Фото:
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