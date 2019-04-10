10 Апреля

09 Апреля

Популярное

Вокруг воинских частей Бурятии выкопали рвы от пожаров

Вокруг воинских частей Бурятии выкопали рвы от пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоялась сплошная очистка полигонов

В соединениях и воинских частях в Бурятии начались комплексные профилактические меры в пожароопасный период.

Была проведена проверка готовности пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов. Также военнослужащие оборудовали противопожарные рвы и минерализованные полосы по периметру военных объектов и воинских частей.

Проведена и сплошная очистка полигонов от легковоспламеняющихся предметов, мусора и сухой травы.

Такие меры связаны, в первую очередь, с проведением стрельб как из стрелкового оружия, так и с использованием различных видов военной техники.

Внештатные пожарные команды и расчёты находятся в состоянии постоянной готовности, в том числе, при необходимости, оказать помощь местному населению.

Для совершенствования навыков с военнослужащими регулярно проводятся тренировки по локализации и тушению пожаров по различным сценариям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале открытая вода местами размером с футбольное поле
На Байкале открытая вода местами размером с футбольное поле
Общество, 10.04.2019
Ледовая обстановка ухудшается на Байкале
Спортсмены Бурятии показали миру «Белую карту»
Спортсмены Бурятии показали миру «Белую карту»
Общество, 10.04.2019
Таким образом они присоединились ко всемирному флешмобу
Вокруг воинских частей Бурятии выкопали рвы от пожаров
Вокруг воинских частей Бурятии выкопали рвы от пожаров
Общество, 10.04.2019
Состоялась сплошная очистка полигонов
В Улан-Удэ у дацана высадят 30 тысяч цветов. Видео
В Улан-Удэ у дацана высадят 30 тысяч цветов. Видео
Общество, 10.04.2019
Свою помощь в посадке предложили горожане
День ветерана будут отмечать в Иркутской области
День ветерана будут отмечать в Иркутской области
Общество, 10.04.2019
День ветерана решили отмечать в первое воскресенье сентября  
Армрестлеры Бурятии отправились на «Сибирский медведь»
Армрестлеры Бурятии отправились на «Сибирский медведь»
Общество, 10.04.2019
За медали будут бороться восемь человек из Улан-Удэ
В Бурятии прошли «10 тысяч шагов к жизни»
В Бурятии прошли «10 тысяч шагов к жизни»
Общество, 10.04.2019
В Тункинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции присоединились ко всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
Ансамбли из Бурятии стали лауреатами в Казани
Ансамбли из Бурятии стали лауреатами в Казани
Общество, 10.04.2019
Для конкурсантов были проведены также мастер-классы по хореографии, актёрскому мастерству
Для осуждённых в Улан-Удэ провели молебен
Для осуждённых в Улан-Удэ провели молебен
Общество, 10.04.2019
Заключённых посетил иерей Антоний Хинганский
Улан-удэнцы напишут «Тотальный диктант»
Улан-удэнцы напишут «Тотальный диктант»
Общество, 10.04.2019
Мероприятие состоится в субботу
В Бурятии ухудшится погода
В Бурятии ухудшится погода
Общество, 10.04.2019
Ожидается шквалистый ветер
В Улан-Удэ показали, как благоустроят дворы. Фото
В Улан-Удэ показали, как благоустроят дворы. Фото
Общество, 10.04.2019
Игорь Шутенков рассмотрел дизайн-проекты по благоустройству дворов, а также площади Славы и сквера на Стеклозаводе
Известный орнитолог выступил против отстрела бакланов на Байкале
Известный орнитолог выступил против отстрела бакланов на Байкале
Общество, 10.04.2019
Виталий Рябцев считает, что птицы неповинны в уничтожении рыбных запасов озера
В Бурятии отразили «нападение» на военный объект
В Бурятии отразили «нападение» на военный объект
Общество, 10.04.2019
Учение направлено на выработку слаженности действий подразделений военной полиции
Выпуску второй бурятской студии Ленинградского института исполняется 50
Выпуску второй бурятской студии Ленинградского института исполняется 50
Общество, 10.04.2019
Артисты студии полвека радуют зрителей талантом и творчеством

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^